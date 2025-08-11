NyxMedia confía su futuro a su mayor activo, Toni Rodríguez Olivera, autor de su algoritmo millonario.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

En una jugada que ya está dando que hablar en los círculos tecnológicos y empresariales, Toni Rodríguez Olivera, ingeniero e inversor catalán, ha desarrollado un algoritmo con un potencial millonario y ha adquirido el 80% de la marca NyxMedia.

Lejos de tratarse de un movimiento impulsivo, esta decisión forma parte de una estrategia meditada: asegurar que una de las tecnologías más prometedoras de los últimos años quede bajo el control de quien la ha concebido desde el primer minuto. Toni, hasta ahora inversor en NyxMedia, ha decidido tomar el mando tras constatar el enorme valor del algoritmo que él mismo ha diseñado para la marca.

El objetivo está claro: alinear desarrollo y dirección. Consolidar talento, visión y ejecución bajo una misma persona para que NyxMedia no solo conserve el control de su activo más valioso, sino que lo potencie al máximo sin depender de terceros.

Desde sus inicios, NyxMedia ha destacado por su capacidad de anticiparse al futuro digital. Este nuevo algoritmo, cuyo contenido se mantiene en estricta confidencialidad, marca un antes y un después en la historia de la marca y refuerza su posición como referente en innovación a nivel nacional e internacional.

"He estado detrás de cada línea de lógica de este sistema. No podía permitir que algo con este potencial quedara en manos divididas. Hoy empiezo una nueva etapa: como accionista mayoritario de NyxMedia, y como responsable directo de llevar este avance hasta donde merece llegar", declara Toni Rodríguez Olivera.

Este movimiento refuerza el papel de Cataluña como epicentro de talento y visión tecnológica. NyxMedia, con su nuevo liderazgo, se prepara para escalar su impacto, ampliar su equipo y abrir nuevas vías de crecimiento en un mercado que no espera.

