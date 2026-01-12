OBI Pharma y TegMine Therapeutics firman acuerdo de licencia global exclusiva para ADC dirigido a glicanos

OBI Pharma y TegMine firman acuerdo para ADC dirigido a glicanos - OBI Pharma

Taiwán, 12 de enero de 2026.-

Entrega exitosa del candidato ADC encargado para avanzar la colaboración entre OBI y TegMine

OBI Pharma (4174.TWO) anunció que ha firmado un acuerdo de licencia comercial con TegMine Therapeutics, Inc. (TegMine), una biofarmacéutica con sede en San Francisco enfocada en desarrollar anticuerpos dirigidos a glicanos y glicoproteínas asociadas al cáncer, para un ADC dirigido a glicanos.



Bajo los términos del acuerdo, OBI es elegible para recibir un pago inicial así como hitos de desarrollo y comerciales. Tras el lanzamiento del producto, OBI también recibirá regalías basadas en un porcentaje escalonado de las ventas netas anuales. Aunque los términos financieros detallados no se divulgan de acuerdo con las disposiciones de confidencialidad, la economía general del acuerdo es ampliamente comparable a la de transacciones de licencias recientes similares en el mercado.



TegMine obtendrá los derechos exclusivos globales para desarrollar y comercializar el ADC bajo el acuerdo de licencia. Esta colaboración internacional de licencias refleja el valor potencial de los productos generados utilizando las tecnologías Obrion™ ADC de OBI.



El candidato ADC licenciado se deriva de un anticuerpo anti-glicano de alta afinidad proporcionado por TegMine y fue desarrollado en un ADC por OBI utilizando la familia de tecnologías Obrion™ ADC, incluyendo la tecnología de conjugación de glicanos GlycOBI, la enzima de doble función EndoSymeOBI y el linker altamente hidrofílico HYPrOBI. El candidato ADC generado con esta conjugación específica de glicanos es homogéneo y escalable para fabricación.



Heidi Wang, Ph.D., directora ejecutiva de OBI Pharma, dijo: "Esta colaboración estratégica aprovecha las fortalezas complementarias de ambas organizaciones. No solo respalda el avance del desarrollo de productos ADC de OBI, sino que también amplía las oportunidades para asociaciones estratégicas utilizando nuestras tecnologías innovadoras ADC como GlycOBI. Esperamos trabajar estrechamente con TegMine para desarrollar aún más este nuevo ADC que podría beneficiar a pacientes con necesidades médicas urgentes".



"La transición de nuestro exitoso Acuerdo Maestro de Servicios a este acuerdo de licencia global es un hito importante para TegMine", dijo Jeff Bernstein, Ph.D., director ejecutivo de TegMine Therapeutics. "Al combinar la conjugación específica de sitio GlycOBI de OBI con nuestros anticuerpos patentados descubiertos a través de la plataforma TegMiner™, hemos generado un ADC con una especificidad tumoral excepcional. Este programa de TegMine demuestra el poder de dirigirse a firmas de glicanos específicas del cáncer para entregar cargas potentes mientras se preserva el tejido sano. Estamos entusiasmados de avanzar rápidamente este programa en la clínica".



Acerca de GlycOBI

OBI ha desarrollado una tecnología única de ADC basada en glicanos (GlycOBI), diseñada en un formato Plug and Play que es compatible con cualquier anticuerpo, linker y carga, y soporta varias proporciones droga-anticuerpo (DAR). Impulsada por la tecnología enzimática de doble función EndoSymeOBI y su tecnología de linker hidrofílico HYPrOBI, GlycOBI, un componente central de la familia de tecnologías Obrion™ ADC de OBI, permite la generación de ADCs específicos de sitio y homogéneos con un proceso eficiente y escalable bajo condiciones GMP.



Durante el proceso de conjugación, GlycOBI evita la alteración de la estructura del anticuerpo y asegura que el ADC resultante mantenga características biofísicas comparables al anticuerpo nativo. Además, la tecnología de linker de OBI mejora la eficiencia de conjugación de la carga y reduce la propensión a la agregación o degradación, apoyando aún más un proceso de fabricación de ADC estable y bien controlado. GlycOBI ha superado las limitaciones comúnmente asociadas con enfoques tradicionales de ADC y ha demostrado una actividad antitumoral y estabilidad mejoradas en diversos estudios en vivo.



Acerca de OBI Pharma

OBI Pharma es una compañía global de oncología en fase clínica, establecida en 2002 y con sede en Taiwán. Junto con su subsidiaria OBI Pharma USA, Inc., la compañía está dedicada a desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer para proporcionar nuevas opciones de tratamiento a pacientes con necesidades médicas urgentes.



Los esfuerzos de investigación de OBI se centran en nuevos conjugados anticuerpo-droga (ADC). A través de su plataforma patentada de tecnología de conjugación de próxima generación, Obrion™, OBI ha establecido diversas modalidades de diseño de ADC. La plataforma integra tecnologías propietarias de conjugación y linker, incluyendo GlycOBI, GlycOBI DUO, EndoSymeOBI, HYPrOBI y la nueva tecnología de conjugación de cisteína ThiOBI, para avanzar en soluciones ADC de próxima generación. OBI ha desarrollado una suite de programas ADC de próxima generación. Estos incluyen ADCs monoespecíficos como OBI-902 (TROP2) y OBI-904 (Nectin-4); un ADC bispecífico de una sola carga, OBI-201 (HER2 x TROP2); y un ADC bispecífico de doble carga, OBI-221 (cMET x HER3). Además de sus programas ADC, los activos de OBI incluyen OBI-3424, un pro-fármaco dirigido a AKR1C3 de primera clase que libera selectivamente un agente alquilante de ADN potente en presencia de la enzima aldo-ceto reductasa 1C3, que se expresa altamente en ciertos tumores. Información adicional se puede encontrar en www.obipharma.com.



GlycOBI, EndoSymeOBI, ThiOBI, HYPrOBI y GlycOBI DUO son marcas registradas de OBI. Obrion™ es una marca en proceso de registro.



Acerca de TegMine Therapeutics

TegMine está redefiniendo la oncología de precisión al dirigirse a glicanos y glicoproteínas altamente expresadas que impulsan la agresividad del cáncer y la evasión inmune. Su misión es erradicar el cáncer identificando antígenos tumorales únicos que son consistentemente prevalentes en el tumor mientras están mayormente ausentes en tejidos sanos. La plataforma propietaria TegMiner™ de la compañía utiliza líneas celulares glicogénicamente modificadas y espectrometría de masas avanzada para identificar epítopos de glicanos específicos del cáncer previamente inaccesibles. Este motor de descubrimiento está diseñado para generar anticuerpos de alta especificidad que entreguen el máximo impacto terapéutico en numerosas modalidades de tratamiento, incluidos conjugados anticuerpo-droga (ADCs) y otros formatos de anticuerpos de próxima generación. Para más información, visitar www.tegminetx.com.







