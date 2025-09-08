ParlaDrums 2025; el encuentro de batucadas que hará vibrar Madrid con el apoyo de Percuforum - Percuforum

Madrid, 08 de septiembre de 2025.-

El próximo 4 de octubre de 2025, la plaza de toros de Parla (Madrid) acogerá la 5ª edición de ParlaDrums, un encuentro que se ha consolidado como referente nacional para los amantes de la percusión afrobrasileña.

Organizado por la batucada local Bloco Manglar, el evento reunirá a cerca de 300 percusionistas de toda España para una jornada de talleres, convivencia y un espectáculo abierto al público.

Talleres de percusión afrobrasileña

Durante la mañana y el mediodía, los asistentes podrán participar en talleres especializados como:

Samba reggae y movimiento con el tambor, impartido por Andrés Rivero e Irene Visos.

Percusión afrobrasileña, a cargo de Alfredo del Río, director de Bloco Manglar.

La entrada es libre para el público general. Los talleres requieren inscripción previa (25 €) en la web de Bloco Manglar y llevar instrumento propio.

Gran exhibición de batucadas

A partir de las 18:30 h, la plaza de toros de Parla se transformará en un espacio único con la exhibición de grupos como Bloco Manglar, Baque Manglar (maracatú), Axara, Batukaika, Batukaos, Mojuba, entre otros.

El público podrá disfrutar desde las gradas o incluso en el ruedo, en un ambiente de música, baile y energía colectiva.

Percuforum, patrocinador del ritmo

La prestigiosa tienda española de instrumentos de batucada, Percuforum, se suma un año más al encuentro aportando material profesional para los sorteos entre los asistentes.

Percuforum es un referente en la venta de surdos, repiniques, caixas y otros instrumentos de percusión brasileña, utilizados en batucadas y grupos de percusión de toda Europa.

“Para nosotros es fundamental apoyar encuentros como ParlaDrums, que fomentan la cultura de la percusión y la convivencia entre músicos”, señalan desde Percuforum.

Una cita imprescindible

Con esta quinta edición, ParlaDrums reafirma su papel como punto de encuentro para batucadas de toda España y promete una jornada inolvidable tanto para participantes como para el público.

