Componentes internos de un ordenador. - Pexels

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- La demanda de memoria de los centros de datos de IA ha invertido la regla del sector: los componentes suben y elevarán el precio medio del PC un 18,3 % en 2026, según PcComponentes

Durante más de dos décadas, la industria tecnológica funcionó con una regla constante: si esperabas, el precio bajaba. Ahora ocurre justo lo contrario, tal y como advierten desde PcComponentes, principal vendedor de componentes en España y ensamblador de sus propios ordenadores. Según la consultora IDC, el precio medio del PC subirá un 18,3 % en 2026 y no se espera una mejora real antes de finales de 2027. El motivo es la inteligencia artificial, según TrendForce, los servidores y centros de datos de IA acaparan ya la mitad de la memoria mundial, provocando una falta de suministro que irá a más el próximo año. De hecho, Samsung ya ha vendido toda su memoria para IA de 2027 y Micron tiene comprometida más del 75 % de su producción, por lo que ambos fabricantes prevén restricciones hasta 2028.



Esta situación ya se traslada al mercado español. "Llevamos más de veinte años viendo cómo la tecnología se abarataba con el tiempo, pero esa regla ha cambiado: ahora sube. Como compramos los componentes directamente a los fabricantes para montar nuestros ordenadores, somos los primeros en notarlo porque a nosotros ya nos cuestan más, y las condiciones para 2027 están por encima de las actuales. El precio de hoy será un recuerdo", afirma Carlos Márquez Arroyo, Director de Compras y Marketing de PcComponentes.



Ante este escenario, en el que la industria anticipa además un recorte de la memoria destinada a ordenadores en 2027 y el agotamiento del stock de memoria barata, desde PcComponentes recomiendan actuar con sentido común: si el equipo actual cumple con las necesidades del usuario, no es necesario cambiarlo. En cambio, para quienes ya tenían previsto renovar o ampliar su ordenador, posponer la decisión unos meses o dejarla para el año que viene no garantiza encontrar rebajas, sino que muy probablemente implicará pagar más.





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