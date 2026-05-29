El pistacho deja de ser una moda para convertirse en un nuevo clásico de la pastelería premium

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(Información remitida por la empresa firmante)

Taste Tomorrow revela que, tras crecer un 72% en el último año, el pistacho consolida su presencia en nuevas categorías y apunta a convertirse en uno de los ingredientes más relevantes para la innovación en pastelería y bollería

Madrid, 29 de mayo de 2026.- Hace apenas unos años, el pistacho era un ingrediente asociado principalmente a helados, bombones o elaboraciones muy concretas. Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los sabores más presentes en panaderías, pastelerías y cafeterías de todo el mundo.



Según un reciente análisis de Taste Tomorrow, el mayor ecosistema global de investigación sobre comportamiento del consumidor en panadería, pastelería y chocolate impulsado por Puratos, las referencias al pistacho en nuevos productos crecieron un 72% durante el último año, consolidándolo como uno de los ingredientes con mayor capacidad de atracción para los consumidores.



El auge del pistacho ha estado estrechamente ligado a tendencias virales como el conocido "chocolate Dubái", aunque los expertos apuntan a que el ingrediente está entrando ahora en una nueva etapa de madurez. Más allá de productos puntuales, el pistacho amplía su presencia en aplicaciones como chocolate negro, rolls y bollería premium, tiramisús, tartas de queso o bebidas inspiradas en la cafetería de especialidad.



Entre las tendencias detectadas destacan el crecimiento del chocolate negro con pistacho (+14%), el auge de los rolls y brioches de pistacho, frente a la caída de las menciones online del croissant de pistacho (-36%), así como nuevas combinaciones de sabores con frutos rojos, azahar o chocolate blanco.



"El pistacho está demostrando que puede ir más allá de la viralidad y consolidarse como un ingrediente clave. Gracias a Taste Tomorrow y a Trend Radar, monitorizamos estos cambios en las preferencias del consumidor 24/7, lo que nos permite anticipar tendencias y ayudar a innovar con mayor precisión", explica Anabel Sotodosos, directora de Marketing de Puratos.



Según Taste Tomorrow, el pistacho combina familiaridad con una percepción de sofisticación que encaja con las actuales tendencias de indulgencia premium. Más que una moda pasajera, todo apunta a que se está consolidando como uno de los ingredientes de referencia de la pastelería contemporánea.



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Sobre Puratos

Puratos es un grupo internacional que ofrece una gama completa de ingredientes y servicios innovadores para la industria de la panadería, pastelería y chocolate en más de 100 países. Su sede internacional se encuentra en Bélgica, donde se fundó la empresa en 1919. En Puratos, creen que la comida tiene un poder extraordinario en las vidas. No se toman esta gran responsabilidad a la ligera. Es por eso que su objetivo es ayudar a los clientes a tener éxito en sus negocios, convirtiendo las tecnologías y experiencias de culturas alimentarias de todo el mundo en nuevas oportunidades. Juntos, hacen avanzar el planeta creando soluciones alimentarias innovadoras para la salud y el bienestar de todas las personas del mundo.

Contacto

Emisor: Taste Tomorrow

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Descripción contacto: Agencia Josep Salvat PR

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