Modelo portanto la Bomber Silverstone - Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma malagueña presenta Racing Club, su nueva campaña de otoño-invierno 2026, inspirada en el automovilismo clásico y en una forma de entender la elegancia que pasa de generación en generación

Málaga, 24 de noviembre de 2026.- Harper & Neyer presenta Racing Club, una colección que traslada su característico estilo preppy al universo del automovilismo clásico. La campaña combina tradición, espíritu deportivo y diseño contemporáneo a través de una historia que reivindica el valor de aquello que permanece con el paso del tiempo.



Racing Club: lo que se hereda se cuida

Tres jóvenes han crecido rodeados de coches clásicos, trofeos y fotografías que forman parte de su historia familiar. Ahora les corresponde continuar ese legado, conservarlo y seguir disfrutándolo. Esta es la esencia de Racing Club: la herencia no como un privilegio que exhibir, sino como algo que merece ser cuidado, al igual que esas prendas que acompañan a distintas generaciones sin perder su identidad.



El proceso creativo de la campaña se inspira en las antiguas escuderías, los automóviles de competición y el vestuario deportivo clásico. Harper & Neyer reinterpreta estas referencias desde una mirada contemporánea, combinando tradición, espíritu deportivo y una elegancia relajada que define el carácter de la colección.



Prendas con carácter y detalles de inspiración racing

La bomber Silverstone se convierte en una de las grandes protagonistas de la colección. Confeccionada en algodón y poliéster, incorpora un interior suave de tacto afelpado y parches en las mangas que recuerdan a las insignias de las escuderías clásicas, aportando personalidad a una prenda de inspiración deportiva.



Junto a ella, el polo Rugby recupera uno de los grandes códigos del estilo preppy, mientras que la sudadera Crew-Neck Poleman introduce una interpretación más informal del vestuario masculino. La chaqueta militar Portobello completa la selección con una estética de inspiración funcional que aporta carácter a la colección.



La paleta cromática también desempeña un papel protagonista. El verde, el azul y el rojo definen la identidad visual de Racing Club, evocando los colores históricos del automovilismo y reforzando el vínculo entre la tradición deportiva y el universo de Harper & Neyer.



Con esta campaña, la firma continúa explorando nuevas formas de interpretar la moda masculina, apostando por prendas con personalidad, referencias clásicas y detalles de diseño que mantienen su atractivo más allá de una temporada.



Sobre Harper & Neyer

Harper & Neyer es una firma española de moda masculina fundada en Málaga en 2013 por Nabil Salah. Su estilo combina la inspiración preppy, la tradición británica y la influencia mediterránea, con especial atención al diseño, al color y a los detalles.



Bajo el lema "Celebra quién eres", la compañía continúa desarrollando su presencia comercial mediante tiendas físicas, e-commerce y distribución multimarca. Las nuevas aperturas en Cádiz, Huelva y Badajoz forman parte de su estrategia de expansión, reforzando especialmente su presencia en Andalucía.

Contacto

Nombre contacto: Nabil Salah Mohamed

Descripción contacto: HARPER RETAIL SL

Teléfono de contacto: 663289707



