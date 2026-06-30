RAK ICC inaugura un nuevo Business Centre en Ras Al Khaimah

Sandra Marie Louw, directora ejecutiva de RAK ICC - RAK ICC

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva iniciativa crea un espacio dedicado a asesores de patrimonios, family offices y familias internacionales en los Emiratos Árabes Unidos

Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, 30 de junio de 2026.-

RAK International Corporate Centre (RAK ICC), uno de los principales registros corporativos internacionales de los Emiratos Árabes Unidos para la estructuración patrimonial y transfronteriza, ha anunciado hoy la apertura de su nuevo Business Centre en Ras Al Khaimah, un nuevo espacio diseñado específicamente para asesores, emprendedores, family offices y familias internacionales que buscan establecer una presencia profesional y duradera en los Emiratos Árabes Unidos.



La inauguración oficial tendrá lugar el 1 de julio de 2026, y el Business Centre refleja la visión más amplia de RAK ICC de crear un ecosistema de gestión patrimonial más conectado y basado en las relaciones dentro del emirato.



Ubicado en la sede de RAK ICC, el centro ofrece un acceso cómodo a los principales núcleos de transporte y negocios, a aproximadamente 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y próximo a las principales zonas empresariales de Ras Al Khaimah. Concebido como un espacio luminoso, moderno y acogedor, el centro ofrece mucho más que oficinas: proporciona un entorno profesional donde asesores y clientes pueden reunirse, colaborar y establecer relaciones a largo plazo.



Su apertura se produce en un momento en el que los Emiratos Árabes Unidos siguen consolidándose como un destino global para emprendedores, inversores y capital privado con proyección internacional. A medida que las familias buscan estructuras cada vez más sofisticadas para respaldar la planificación sucesoria, la gobernanza y la preservación del patrimonio a largo plazo, aumenta la demanda de jurisdicciones que combinen seguridad jurídica con accesibilidad, flexibilidad y un trato personalizado.



De las más de 46 zonas francas que operan en los Emiratos Árabes Unidos, solo tres jurisdicciones permiten la constitución de fundaciones. En este contexto, RAK ICC ocupa una posición única al ser la única jurisdicción no financiera centrada específicamente en la estructuración de patrimonios privados, prestando apoyo a familias internacionales, emprendedores y asesores en la creación de estructuras patrimoniales concebidas para perdurar a través de generaciones y fronteras.



El nuevo Business Centre ha sido desarrollado para dar servicio a esta comunidad en crecimiento.



Además de ofrecer soluciones flexibles de espacios de trabajo y servicios empresariales profesionales, los clientes se beneficiarán de su integración en el ecosistema más amplio de RAK ICC, compuesto por asesores internacionales, proveedores de servicios corporativos y especialistas en estructuración patrimonial. El centro también presta apoyo a las empresas que deseen establecer una presencia operativa y una actividad sustancial en los Emiratos Árabes Unidos, manteniendo al mismo tiempo su vinculación con una jurisdicción reconocida internacionalmente.



Sandra Marie Louw, directora ejecutiva de RAK ICC, declaró: "Este Business Centre representa algo mucho más importante que un espacio de oficinas. Refleja nuestra visión de crear un hogar profesional para la comunidad de gestión patrimonial en Ras Al Khaimah: un lugar donde asesores, emprendedores y familias internacionales puedan construir relaciones de confianza y estructuras a largo plazo para el futuro.



La gestión patrimonial es profundamente personal. Detrás de cada family office, estructura de holding o fundación hay una historia de continuidad, responsabilidad y legado. Queríamos crear un entorno que comprendiera esa realidad: profesional y conectado internacionalmente, pero al mismo tiempo accesible, cercano y basado en las relaciones personales".



La apertura forma parte de la evolución continua de RAK ICC como una jurisdicción de referencia para la estructuración internacional, la planificación sucesoria y las soluciones de gestión patrimonial, reforzando el creciente papel de Ras Al Khaimah dentro del panorama de la gestión de patrimonios en los Emiratos Árabes Unidos.







Contacto

Nombre contacto: RAK ICC

Descripción contacto: Contacto con Medios, RAK ICC

Teléfono de contacto: +971 7 207 7177

EMISOR: RAK ICC