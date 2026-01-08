RE Royalties anuncia inversión en royalties de hasta 9 millones de dólares en cartera con Solaris Energy Inc

RE Royalties anuncia inversión con Solaris Energy Inc. - RE Royalties Ltd.

Canadá, 8 de enero de 2026.-

El acuerdo refuerza una nueva alianza estratégica en proyectos solares de generación distribuida en Estados Unidos

RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF) ("RE Royalties" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo definitivo con Solaris Energy Inc. ("Solaris") para invertir hasta 9 millones de dólares estadounidenses con el fin de adquirir un interés en royalties (la "Adquisición del Royalty") sobre dos carteras de proyectos solares de generación distribuida ("DG", por sus siglas en inglés) ubicados en distintos puntos de Estados Unidos.



La primera cartera está compuesta por 15 proyectos, incluidos 9 en fase de construcción —varios de ellos próximos a entrar en operación— y 6 en desarrollo, ubicados en California, Maine, Delaware, New Hampshire y Colorado ("Cartera 1"). La segunda cartera comprende otros 9 proyectos, cuya composición final podrá evolucionar a medida que avancen los desarrollos ("Cartera 2"). La operación representa la adquisición de un royalty a nivel de cartera sobre un conjunto diversificado de activos solares DG y marca el inicio de una nueva y prometedora colaboración entre ambas compañías.



La adquisición del royalty correspondiente a la Cartera 1 asciende a un total de 4,8 millones de dólares estadounidenses y se financiará mediante varios desembolsos a medida que los proyectos individuales alcancen hitos clave de desarrollo y construcción. En el cierre de la operación, la Compañía realizará un primer desembolso de 3 millones de dólares. Se espera que los 1,8 millones restantes se financien antes del segundo trimestre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones aplicables. La tasa de royalty se ajustará en cada desembolso con el objetivo de alcanzar una rentabilidad mínima previamente acordada basada en un periodo de 25 años. El royalty continuará más allá de dicho plazo durante la vida útil restante de los proyectos de la Cartera 1.



La adquisición del royalty correspondiente a la Cartera 2 sigue sujeta a la finalización satisfactoria del proceso de diligencia debida por parte de la Compañía, así como a otras condiciones habituales de cierre, y se espera que se complete más adelante este año.



Peter Leighton, COO de RE Royalties, señaló: "Esta transacción refleja el enfoque continuo de RE Royalties en asociarse con desarrolladores de energías renovables y adquirir intereses en royalties sobre activos de energía limpia diversificados, generadores de ingresos y con entrada en operación a corto plazo. La energía solar de generación distribuida sigue siendo un segmento muy atractivo del mercado, y estamos encantados de apoyar a Solaris en la expansión de su cartera solar en Estados Unidos".



Por su parte, Nick Perugini, CEO de Solaris Energy, afirmó: "Esta inyección de capital por parte de RE Royalties sitúa a Solaris Energy en una posición única para aprovechar nuestras alianzas de capital existentes junto con nuestra creciente cartera de proyectos, simplificando la financiación de proyectos solares. El capital del patrocinador es el más difícil de obtener, y estamos encantados de colaborar con el equipo de RE Royalties para fortalecer nuestras relaciones con socios de capital propio, capital fiscal y entidades financieras, y completar la capitalización de nuestras sólidas carteras de generación distribuida y proyectos solares con almacenamiento".



Esta inversión representa una oportunidad para que RE Royalties establezca un acuerdo marco orientado a la adquisición de una serie de royalties a largo plazo en proyectos que se están desarrollando en el segmento de generación distribuida comercial e industrial ("C&I"). Solaris es un desarrollador de energías renovables con una trayectoria exitosa en el desarrollo, financiación, construcción y operación de cientos de proyectos solares, y cuenta actualmente con una amplia cartera de proyectos potenciales valorada en más de 400 millones de dólares estadounidenses.



Sobre Solaris Energy Inc.

Solaris Energy Inc. es un desarrollador solar y gestor de activos con sede en Estados Unidos, con oficinas centrales en Fort Collins, Colorado. Fundada en 2008, Solaris comenzó su actividad como una organización sin ánimo de lucro, The Atmosphere Conservancy, orientada a ayudar a entidades sin ánimo de lucro a adoptar soluciones de energía solar. En 2010 se constituyó Solaris Energy, Inc., que opera como B Corporation certificada y Public Benefit Corporation, ofreciendo servicios especializados y orientados al valor en el desarrollo, financiación y gestión a largo plazo de proyectos solares comerciales, comunitarios y de almacenamiento en todo Estados Unidos.



Sobre RE Royalties Ltd.

RE Royalties Ltd. adquiere royalties basados en ingresos sobre instalaciones y tecnologías de energía renovable mediante la provisión de soluciones de financiación no dilutivas a empresas privadas y cotizadas del sector de las energías renovables. RE Royalties fue la primera compañía en aplicar este modelo de negocio probado al sector de las energías renovables. Actualmente, la Compañía posee más de 100 royalties sobre proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, eficiencia energética y gas natural renovable en América del Norte, América del Sur y Asia. Sus objetivos empresariales incluyen ofrecer a los accionistas una rentabilidad creciente y sólida, una protección robusta del capital, un alto ritmo de crecimiento mediante la reinversión y un enfoque de inversión sostenible.







