Redegal refuerza su posición en el mercado financiero con su participación en Forinvest 2026

Madrid, 25 de febrero de 2026.- Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de la compañía, compartirá la experiencia de Redegal como caso de éxito en BME Growth en una mesa redonda con expertos financieros el 12 de marzo a las 12.30 horas. La analítica inteligente de Binnacle Data y Boostic.cloud se consolida como el eje estratégico del modelo de negocio de Redegal.

Redegal, consultora full digital de alcance global cotizada en BME Growth, refuerza su compromiso con inversores y clientes mediante su participación en Forinvest 2026. Este evento, consolidado como el mayor espacio de networking financiero-empresarial de España, se celebrará en la Feria Valencia los días 11 y 12 de marzo.



La compañía contará con un espacio propio ubicado en el stand 17, diseñado para facilitar el encuentro con los principales actores del sector. Con esta presencia física, Redegal reafirma su apuesta decidida por la transparencia y el diálogo directo con toda la comunidad inversora.



Uno de los momentos clave del evento tendrá lugar el 12 de marzo a las 12:30 h, con la participación de Jorge Vázquez, socio fundador y presidente ejecutivo de Redegal, en la mesa redonda titulada: "La Bolsa como alternativa de financiación. Conviértete en cotizada, accede a una nueva dimensión". En este panel, moderado por Álvaro Castro, director de Mercados Primarios Renta Variable de BME, Vázquez analizará el recorrido de Redegal desde su paso por BME Scaleup hasta su consolidación en BME Growth, compartiendo espacio con directivos de compañías como Grenergy, Umbrella Global Energy y ByteTravel.



Un modelo de negocio basado en la innovación y el producto propio

Redegal vertebra su propuesta de valor sobre tres unidades de negocio: Tech, Digital Business y Producto. Es en esta última donde la compañía ha dado un salto cualitativo mediante el desarrollo de Binnacle Data y Boostic.cloud. Estas soluciones, centradas en la analítica inteligente para la toma de decisiones, se han consolidado como pilares estratégicos para la expansión de la compañía hacia nuevos mercados. Gracias a estas herramientas, Redegal ofrece un modelo de negocio más escalable y recurrente, permitiendo a sus clientes transformar datos en rentabilidad operativa de forma automatizada.



Crecimiento sostenido y solidez financiera

La consultora llega a Forinvest en un momento de clara revalorización de su acción, respaldada por la ejecución rigurosa de su plan estratégico. Redegal cerró el ejercicio de 2025, en un primer avance de datos sin auditar, con una facturación de 16,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20 % respecto al año anterior.



Este éxito financiero se apoya en una mejora estructural del mix de ingresos, donde el producto tecnológico propio está ganando peso frente a los servicios tradicionales. Actualmente, la compañía cuenta con un volumen de negocio cercano a los 17 millones de euros en contratos firmados y proyectos en desarrollo, lo que asegura una sólida visibilidad de ingresos para los próximos ejercicios y una mayor capacidad de generación de caja operativa.



En palabras de Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal, "nuestra presencia en Forinvest es el reflejo de una compañía que ha sabido ejecutar su plan estratégico con rigor. Estamos demostrando que el paso por los mercados de capitales, sumado a una apuesta decidida por el producto tecnológico propio, es la fórmula idónea para crear valor a largo plazo para nuestros accionistas e impulsar la competitividad de nuestros clientes".





