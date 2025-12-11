Los Reels de Instagram caen, las views de YouTube aumentan y la competencia en LinkedIn se dispara

Estudio de Redes Sociales 2026 - Metricool

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

Nuevas conclusiones del Estudio de Redes Sociales 2026 de Metricool revelan cómo los cambios algorítmicos, el dominio del vídeo y las plataformas emergentes están remodelando el panorama social para el próximo año

Metricool, plataforma global de gestión de redes sociales, presentó hoy su Estudio de Redes Sociales 2026, analizando la actividad real de 1.059.949 cuentas sociales y 39.762.999 publicaciones en diez plataformas principales, incluyendo Instagram, TikTok, YouTube, X (antes Twitter), LinkedIn, Facebook, Pinterest, Bluesky, Threads y Google Business Profile.



El mayor estudio realizado por Metricool hasta la fecha revela como creadores, marcas y empresas aprovecharon las plataformas sociales durante 2025, identificando cambios significativos impulsados por variaciones de algoritmo, la creciente influencia de la IA en la distribución de contenidos, el rendimiento de formatos y el crecimiento explosivo de nuevas plataformas. También destaca una brecha emergente entre creadores que usan IA para amplificar ideas originales y aquellos que dependen de automatización de bajo esfuerzo, con impactos medibles en alcance y engagement.



Conclusiones sobre el rendimiento de las plataformas:



•Los Reels de Instagram pierden fuerza: El alcance de los Reels cayó un 35% y las publicaciones vieron un descenso del 31% en alcance interanual. Esto sugiere que el algoritmo de Instagram está priorizando otros formatos y que existe saturación en el vídeo corto dentro de la plataforma.



•TikTok lidera en alcance promedio, interacciones y potencial de crecimiento: A pesar de una caída cercana al 17% en el número promedio de vídeos publicados, la plataforma sigue generando el mayor alcance promedio e interacciones, 28.482 y 944 respectivamente, además de liderar en potencial de crecimiento, con más del 17% de cuentas aumentando seguidores.



•X/Twitter cae en tráfico de referencia: Aunque mejoraron las respuestas y los reposts, los clics en enlaces bajaron un 28%, reforzando la pérdida de valor de referencia para marcas que dependen de X para generar tráfico web. Las impresiones orgánicas también cayeron un 5%.



•Facebook resurge en alcance: Lejos de desaparecer, Facebook registró un aumento del 51% en alcance, un 57% más en impresiones y un 56% más de interacciones —uno de los mayores repuntes entre todas las plataformas. Su escala y estrategia de contenido centrada en vídeo siguen ofreciendo visibilidad significativa.



•LinkedIn se debilita tras años de crecimiento: El aumento en frecuencia de publicación incrementó la competencia. LinkedIn registró una caída del 23% en impresiones y un 14% en interacciones, sugiriendo que las marcas deberán mejorar la calidad de contenido para destacar en un entorno B2B cada vez más saturado.



•Pinterest acelera su ritmo de publicación: El uso de Pinterest creció notablemente, con un aumento del 29% en publicaciones semanales. Aunque disminuyeron las impresiones, la interacción por visualización subió, indicando una audiencia más pequeña pero altamente relevante y orientada a la acción.



•YouTube refuerza su poder de visualización: YouTube consolidó su liderazgo en contenido largo, con un aumento del 30% en visualizaciones por vídeo, un 25% más de publicaciones semanales y un incremento del 7% en comentarios. A pesar de la competencia del vídeo corto, YouTube se mantiene como uno de los canales más fiables para descubrimiento y construcción de comunidad.



•Threads encuentra su rumbo: Threads ganó tracción rápidamente, entregando un promedio de 1.536 impresiones por publicación y casi 25 interacciones por post, señalando un engagement inicial fuerte.…



•Bluesky destaca en engagement: Bluesky registró el mayor nivel relativo de interacción entre plataformas emergentes, con un promedio de 16,38 interacciones por post. Su rendimiento temprano indica un creciente interés por experiencias sociales descentralizadas.



•Google Business Profile impulsa el ROI real: Las empresas locales se beneficiaron considerablemente de su actividad en Google Business Profile, con un aumento del 13% en reservas, 34% en solicitudes de direcciones y 78% en pedidos de comida.



"Los datos de este año muestran que los creadores ya no pueden depender del hype del vídeo corto", afirmó Juan Pablo Tejela, CEO y cofundador de Metricool. "El alcance de Reels está bajando y la saturación algorítmica es real. Estamos viendo que los entornos orientados a comunidad y formatos largos ganan fuerza —como YouTube, Threads y Bluesky— ofreciendo un engagement más sólido y consistente. La brecha se amplía entre quienes usan IA para afinar su voz y quienes dependen de automatización sin esfuerzo. Las audiencias están premiando profundidad, autenticidad y constancia".



Metodología

Este estudio analiza datos reales, orgánicos e interanuales de rendimiento procedentes de 39.762.999 publicaciones de 1.059.949 cuentas conectadas a Metricool, incluyendo contenido programado mediante la plataforma y publicaciones directas. Las plataformas analizadas incluyen TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X/Twitter, LinkedIn, Pinterest, Bluesky, Threads y Google Business Profile.





Sobre Metricool

Metricool es una plataforma global de gestión de redes sociales y publicidad online que da servicio a más de 4 millones de profesionales, agencias y marcas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, España, Francia, Alemania y América Latina. Ayuda a los gestores de redes sociales a simplificar tareas, automatizar procesos y unificar herramientas para planificar y ejecutar campañas exitosas. Metricool es socio de confianza de marcas globales como Louis Vuitton, David Guetta, Adidas, H&M, Costco, entre otras.



Para saber más, se puede visitar metricool.com





