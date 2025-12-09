Repara tu Deuda Abogados cancela 1.643.799 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

23 nuevos casos de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Madrid, 09 de diciembre de 2025.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.643.799 euros de deuda en Barcelona (Catalunya) en un mes. Se trata de 23 nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio para los concursados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias más destacadas son las siguientes:

1) En Sabadell, donde se han producido seis casos que suman 204.882 euros, una mujer se ha liberado de una deuda de 39.083 euros. Su estado de insolvencia se originó al sufrir un engaño por parte de su madre y su pareja. Aparentemente, lo que se pretendía era la unificación de una serie de préstamos. En realidad, se buscaba que ella fuera la titular. De esta forma, se quedó como deudora de todos estos préstamos. No pudo satisfacerlos. Posteriormente, se vio en la necesidad de solicitar un nuevo crédito para cubrir los gastos derivados del alquiler y la compra de muebles. Estas circunstancias derivaron en que finalmente acabara cayendo en una situación de sobreendeudamiento.

2) Un hombre de LHospitalet de Llobregat se ha despedido de un importe debido de 208.016 euros. El deudor solicito un préstamo hipotecario cuando se casó. Posteriormente, pidió otros créditos para gastos personales. Sin embargo, después del divorcio, no pudo cubrir sus gastos y obligaciones. Sus ingresos no fueron suficientes para devolverlo todo.

3) En Malgrat de Mar, un hombre se ha liberado de 77.484 euros adeudados. Su insolvencia comenzó por la necesidad de financiación para la compra de un vehículo. Por otra parte, también solicitó otro de los créditos para ayudar a su madre dada su precaria situación. El deudor intentó una reunificación de deudas, pero tampoco resolver esta situación. Desafortunadamente, se vio afectado por un ERTE en la empresa en la que trabajaba y acabó perdiendo su empleo.

4) Una mujer de Martorell se ha beneficiado de la cancelación de 38.575 euros. Su insolvencia se originó a causa de una serie de circunstancias personales y familiares sobrevenidas que afectaron gravemente al equilibrio económico del núcleo familiar. Su cónyuge sufrió una reducción significativa en sus ingresos como consecuencia de una modificación sustancial de sus condiciones laborales. Este hecho alteró de forma notable la capacidad económica familiar. Durante ese periodo, fue necesario sufragar determinados gastos imprescindibles e improrrogables para el desarrollo personal y profesional de los hijos del matrimonio, tales como la obtención del permiso de conducción o el acceso y mantenimiento del hijo mayor en la universidad. Para hacer frente a dichos gastos, recurrió a la contratación de préstamos al consumo, al no disponer de liquidez suficiente para cubrirlos. A partir de ese momento se inició un proceso de sobreendeudamiento dado que las cuotas derivadas de dichos préstamos sumadas a los gastos habituales del hogar resultaron excesivas en relación con los ingresos disponibles. La parte deudora y su familia han venido realizando pagos periódicos durante años sin que ello haya permitido reducir de forma significativa el capital pendiente, debido en gran medida a los altos intereses y a las condiciones financieras impuestas por las entidades acreedoras. En consecuencia, la deuda fue incrementándose paulatinamente, generándose un círculo vicioso de endeudamiento.

5) En Santa Coloma de Gramanet, un vecino en estado de viudedad ha dicho adiós a 50.900 euros de deuda. El concursado solicitó un crédito al banco para adquirir la vivienda familiar. El precio de la casa hipotecada subió por la inflación. La parte deudora empezó a utilizar tarjetas de pago con crédito aplazado al mes siguiente para la compra de productos de primera necesidad. Los intereses que pagaba por aquel entonces eran mayores que la cuota de amortización. Con el tiempo, a raíz de no poder pagar cada mes las cuotas establecidas por el acreedor, le interpusieron una demanda en los juzgados que derivó en una ejecución hipotecaria. El hombre se quedó con deuda pendiente de pago y, ante la falta de ayudas, empezó a pedir créditos para cancelar otros. En la familia solo tenían los ingresos de su pensión de jubilación, por lo que dependían todos mayormente de este dinero y no podían hacer frente a los pagos de las deudas, el alquiler de la vivienda y la alimentación, etc. Llegó un punto en el que su pensión no era suficiente, dado que apenas conseguía cubrir sus gastos de necesidades más básicas y esenciales.

Otros casos han tenido lugar en diferentes municipios. Junto a los citados en las localidades anteriormente mencionadas, hay que añadir también Canovelles, Terrassa, Badalona, Barberà del Vallès y la propia ciudad de Barcelona.

La Ley de Segunda Oportunidad tiene su origen en Estados Unidos hace más de 100 años. En España se encuentra vigente desde el año 2015. En todo este tiempo, el despacho ha ayudado a numerosos particulares y autónomos que han logrado decir adiós a todas sus deudas. Desde entonces, su objetivo es ofrecer una salida legal a particulares y a autónomos para que puedan decir adiós a todos los importes pendientes de pago y logren reactivarse en la economía.

El despacho ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. El hecho de ser pionero en la aplicación de este mecanismo le ha llevado a tener una experiencia tal que ha logrado una eficiencia notable de la que se pueden beneficiar sus clientes.

