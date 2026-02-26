Repara tu Deuda Abogados cancela 173.709 € en Menorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 25 de febrero

El deudor sufrió un problema cardíaco, solicitó préstamos y no pudo volver a incorporarse a su puesto de trabajo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Menorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 173.709 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó a raíz de la disminución de sus ingresos debido a un problema cardíaco, motivo por el cual estuvo varios meses sin poder trabajar. El deudor solicitó préstamos con la intención de hacer frente a sus gastos como venía haciendo antes de su inconveniente de salud. Su intención era poder devolverlo cuando obtuviese los ingresos que percibía anteriormente. No obstante, y tras varias revisiones, le comunicaron que no podía volver a trabajar. Con la pensión por incapacidad, no pudo asumir las cuotas de los préstamos. Cayó en una clara situación de sobreendeudamiento y sólo lograba cubrir sus gastos más esenciales y necesarios”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España puso en marcha esta legislación de ayuda tanto a particulares como a autónomos en el año 2015. Al principio, muchos se acogen con cierto recelo. La proliferación de casos y la difusión de las historias han provocado que aumente la confianza de ellos en empezar una segunda vida desde cero. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que se trata de una herramienta que está arraigando entre los ciudadanos endeudados como la salida más ventajosa para ellos”.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho en España en aplicar esta legislación. Fundado precisamente en septiembre del mismo año 2015, ofrece un respiro tanto económico como emocional a quienes no sabían cómo salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban inmersos. La tarea del gabinete jurídico, enfocada en el cliente y con una metodología mejorada a lo largo de los años, le ha llevado a ser el referente en esta ley. De hecho, en todo este tiempo, el despacho ha logrado superar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Esta legislación permite la cancelación de las deudas en caso de que se cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que no se haya acogido en los últimos cinco, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda Abogados combina un servicio jurídico óptimo y una tecnología avanzada. La firma dispone de una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite la reducción de los costes del procedimiento, un seguimiento pormenorizado de las distintas fases y reuniones con los profesionales del despacho.

