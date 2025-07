Repara tu Deuda Abogados cancela 343.431 € en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

3 nuevos casos en Mallorca (Baleares) gestionados en un mes por el despacho con resultado favorable a los concursados

Mallorca, 1 de julio de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 343.431 euros de deuda en Mallorca (Baleares). Un total de 3 nuevos casos de exoneración de deuda han tenido lugar en un mes mediante la aplicación de esta herramienta legal.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado 188.454 euros. Su insolvencia se originó a partir de la financiación requerida para cubrir la compra de electrodomésticos para la vivienda. Posteriormente, el deudor perdió su puesto de trabajo y durante muchos años estuvo desempleado, lo que derivó en la solicitud de nuevos préstamos. Luego consiguió trabajo en la ONCE, pero con un contrato a tiempo determinado. Se vio en la obligación de buscar una nueva vivienda de alquiler y solicitó otros nuevos créditos para ayudar a la familia. Desafortunadamente, perdió de nuevo su trabajo, estando nuevamente un largo periodo desempleado.

2) 78.559 euros es la cantidad exonerada por otro hombre. Necesitó financiación para la compraventa de vehículo y para consumo propio. En 2008 apareció la crisis económica que afectó al trabajo de su mujer y tuvieron un hijo. Pidió más préstamos para cubrir los antiguos. Sin embargo, esto derivó en una situación en la que todo ingreso que entraba se destinaba a amortizar las deudas sin tener disponibilidad para nada más.

3) Una mujer se ha despedido de un importe de 76.418 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando inició un negocio de restauración junto con su marido. Solicitaron varios préstamos para el local y para el mobiliario. La intención era la de ir devolviendo el crédito poco a poco con los ingresos que generase el negocio. Aunque inicialmente fue bien, tuvieron que cerrar puesto que generaba deudas y no podían mantenerlo abierto. Tras el periodo de autónoma, no consiguió insertarse en el mercado laboral, por lo que los ingresos de la unidad familiar únicamente podían cubrir los gastos más básicos. Eran tan escasos que tampoco pudieron hacer frente al pago de la hipoteca, por lo que ésta se entregó como dación en pago, quedando un remante imposible de satisfacer. Actualmente, la deudora se encuentra ejerciendo de cuidadora de su marido, el cual sufrió un ictus y no puede trabajar, por lo que con los ingresos de la unidad familiar únicamente puede cubrir los gastos más esenciales y necesarios.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una segunda vida real a aquellas personas que se han endeudado, pero no pueden asumir los pagos pendientes. Desde 2015, el despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados personas que responden a perfiles muy diferentes y proceden de las distintas comunidades autónomas de España.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por ello que ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

