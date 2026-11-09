Repara tu Deuda pone fin a una deuda de 24.580 € en Salou (Tarragona) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Una mujer consigue superar su endeudamiento tras un emprendimiento fallido, varios periodos de desempleo y las dificultades económicas para atender las necesidades de su familia

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 9 de noviembre de 2026.- Una vecina de Salou (Tarragona) ha conseguido dejar atrás una deuda de 24.580 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. La afectada ha obtenido el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), un mecanismo que permite a quienes cumplen los requisitos legales quedar liberados de determinadas obligaciones económicas y recuperar la posibilidad de reorganizar sus finanzas.

Un emprendimiento fallido y unas responsabilidades familiares cada vez más difíciles de afrontar

Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen de la insolvencia estuvo en un préstamo solicitado para invertir en un emprendimiento que no llegó a prosperar debido a un asesoramiento inadecuado. A pesar del fracaso del proyecto, la afectada consiguió mantener al día las cuotas gracias a su salario como empleada. Sin embargo, esa estabilidad desapareció cuando atravesó varios periodos de desempleo, durante los que alternó trabajos temporales con prestaciones de cuantía reducida. Finalmente, llegó a depender únicamente del subsidio por desempleo, insuficiente para afrontar todos sus compromisos económicos.

Ante esta situación, recurrió a nuevos préstamos para cubrir los gastos esenciales de la vida cotidiana y financiar estudios con los que esperaba mejorar su salario y encontrar mejores oportunidades laborales. A estas necesidades se sumaba la ayuda que prestaba a su madre, residente en su país de origen, para sufragar gastos de atención y medicamentos.

También asumía por completo la manutención de su hijo, sin recibir apoyo económico del padre. Los letrados destacan que el menor necesita una dieta alimentaria adecuada y medicamentos específicos debido a una enfermedad renal, lo que añadía una responsabilidad económica constante a una situación ya complicada.

La contratación de minicréditos terminó agravando el problema. Según explican los profesionales, la acumulación de estas obligaciones llevó a la mujer a una situación de hundimiento económico que le impedía seguir atendiendo los pagos pendientes.

Una segunda oportunidad para quienes necesitan recuperar su estabilidad económica

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015, tomando como referencia mecanismos de alivio de deudas que ya existían en otros países europeos y en Estados Unidos. Su finalidad es ofrecer a particulares y autónomos en situación de insolvencia una vía legal para cancelar determinadas obligaciones, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Desde entonces, Repara tu Deuda Abogados ha alcanzado 454 millones de euros en deudas exoneradas a personas de distintas comunidades autónomas y ha atendido a más de 154.000 clientes. La firma prevé que estas cifras continúen creciendo por el elevado número de expedientes en tramitación, las consultas que recibe diariamente y las recomendaciones de quienes ya han obtenido una resolución favorable.

Creemos en una segunda oportunidad para todos aquellos que quieran empezar de nuevo sin deudas, señalan desde Repara tu Deuda Abogados. Para esta vecina de Salou, la exoneración supone un alivio tras años de dificultades económicas y le permite centrarse en mejorar sus oportunidades laborales y cuidar de su familia. Porque una segunda oportunidad no cambia lo que se ha vivido, pero sí puede cambiar lo que viene después.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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