Repara tu Deuda resuelve 173.959 € en Tarragona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 11 de noviembre de 2026.- Solicitaron nuevos créditos con tal de poder pagar el primero en su totalidad, explican los abogados de Repara tu Deuda al describir cómo se agravó la situación económica de un vecino de Tarragona (Cataluña) y su esposa. El afectado ha conseguido dejar atrás 173.959 euros de deuda gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. El procedimiento ha culminado con la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Los préstamos que debían aliviar la economía familiar terminaron agravando sus dificultades

Los abogados de Repara tu Deuda explican que los problemas comenzaron cuando el afectado y su esposa dejaron de disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos mensuales. Ante esta situación, ambos solicitaron un primer crédito con la esperanza de devolverlo cuando su economía recuperase la estabilidad.

Sin embargo, la mejoría que esperaban no llegó. Según detallan los letrados, la pareja recurrió a nuevos préstamos para saldar el crédito inicial, confiando en que más adelante podrían asumir las cuotas. Esta decisión, adoptada para intentar cumplir con sus compromisos, terminó incrementando las obligaciones económicas del matrimonio.

Con el paso del tiempo, las deudas se acumularon hasta superar su capacidad de pago. Los ingresos disponibles apenas permitían atender los gastos más esenciales, mientras las cuotas pendientes seguían representando una carga imposible de asumir. La intervención del despacho permitió encauzar esta situación mediante el procedimiento legal de Segunda Oportunidad.

La legislación ofrece a las personas físicas que reúnen los requisitos establecidos la posibilidad de obtener la exoneración de las deudas legalmente cancelables. Para ello, deben encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. También existen restricciones relacionadas con determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

La exoneración puede suponer importantes cambios para los beneficiarios: dejar de recibir reclamaciones por las deudas canceladas, solicitar la retirada de los datos correspondientes de los registros de morosidad y recuperar la posibilidad de acceder a financiación, siempre sujeta a la aprobación de las entidades. Asimismo, pueden adquirir y registrar bienes a su nombre, conforme a las condiciones legales aplicables.

Tecnología y asesoramiento para acompañar cada segunda oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, creado en septiembre de 2015, ha desarrollado una trayectoria centrada en facilitar el acceso de particulares y autónomos a este mecanismo. Durante estos años, más de 154.000 clientes han acudido al despacho, que acumula más de 454 millones de euros en deudas canceladas.

A su equipo jurídico especializado se suma MyRepara, una aplicación que permite a los clientes consultar el estado de sus procedimientos, aportar documentación y trasladar dudas desde el teléfono móvil. Esta herramienta busca hacer más accesible el seguimiento de los expedientes y mantener una comunicación fluida durante las distintas fases del proceso.

Para este vecino de Tarragona, la Ley de Segunda Oportunidad ha supuesto la posibilidad de cerrar una etapa de dificultades y comenzar otra con la tranquilidad de saber que su futuro económico ya no está condicionado por aquellas deudas.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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