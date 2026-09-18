¿50/50 o proporcional? Cómo repartir los gastos en pareja cuando uno gana más que el otro - CONSULTORÍA CVGROUP VILASECA MÉNDEZ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.-

Dos personas pueden pagar exactamente la misma cantidad cada mes y, aun así, estar haciendo esfuerzos económicos muy diferentes. La distancia aparece cuando, después de afrontar alquiler, compra y facturas, una conserva capacidad para ahorrar mientras la otra apenas dispone de margen. Ahí nace una de las discusiones más delicadas sobre los gastos en pareja: qué significa realmente un reparto justo cuando los sueldos son distintos.El dilema no enfrenta únicamente dos fórmulas matemáticas, sino dos maneras de entender la equidad. Para Consultoría Financiera CVGroup – Vilaseca Méndez, organizar las finanzas de una pareja requiere analizar ingresos, gastos, deudas, ahorro, patrimonio y objetivos antes de establecer cómo distribuir las cargas comunes.

Cuando pagar lo mismo supone esfuerzos diferentes

El 50/50 tiene una ventaja evidente: resulta sencillo de entender y aplicar. Cuando los salarios son similares, dividir las partidas comunes por la mitad puede ofrecer una distribución equilibrada. El problema aparece al aumentar la distancia entre nóminas. Si una persona percibe 3.200 euros mensuales y otra 2.000, afrontar el mismo importe reduce de manera muy diferente el dinero disponible para ahorrar, asumir imprevistos o mantener cierta autonomía.

El modelo proporcional plantea otra lógica: cada miembro contribuye según el peso de sus ingresos sobre el total. Así, cada uno aporta una cantidad diferente, pero la fórmula busca que la carga tenga un peso más equilibrado sobre la economía de ambos. En los gastos en pareja, este criterio puede evitar que quien cobra menos termine destinando una parte excesiva de sus recursos a sostener un desembolso idéntico.

Antes de calcular porcentajes conviene delimitar qué pertenece realmente a la economía compartida: vivienda, suministros, alimentación, hijos u otros compromisos comunes. El acuerdo deja entonces de limitarse a cuánto paga cada miembro y permite concretar qué necesidades y proyectos se sostienen conjuntamente.

Compartir gastos sin renunciar a la autonomía financiera

Una pareja puede construir un proyecto de vida sin concentrar todo su dinero en una única cuenta. Una fórmula posible consiste en disponer de una cuenta común para los compromisos conjuntos y otra individual para cada miembro. En este esquema, las aportaciones al fondo compartido pueden fijarse de manera proporcional y actualizarse ante cambios salariales o nuevas circunstancias familiares.

Sin embargo, ordenar las cuentas constituye solo una parte del proceso. La planificación financiera en pareja, una de las áreas de especialización de Consultoría Financiera CVGroup – Vilaseca Méndez, parte de una visión más amplia de los recursos, las obligaciones, el ahorro, el patrimonio y las metas futuras. Su metodología combina planificación y educación financiera con psicología aplicada a las decisiones económicas, teniendo en cuenta también los hábitos y prioridades que intervienen al gestionar el dinero entre dos personas.

La consultoría aborda asimismo cuestiones relacionadas con ahorro, financiación, hipotecas y protección familiar, ámbitos capaces de modificar tanto las necesidades del hogar como el margen disponible de cada miembro.

Más que determinar si el 50/50 es correcto o incorrecto, la clave reside en valorar qué esfuerzo representa la aportación para cada parte. Cuando existe una brecha salarial, abonar exactamente la misma cifra puede generar cargas muy distintas. Adaptar los acuerdos a la evolución de la economía familiar ayuda a impedir que esa diferencia termine condicionando de forma sostenida la capacidad financiera de uno de los miembros.

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