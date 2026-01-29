Del retail a la divulgación; El modelo de negocio de Óscar Gutiérrez que revoluciona el sector petcare - Óscar Gutiérrez de Toro

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

En un mercado que mueve más de 2.000 millones de euros anuales, el empresario Óscar Gutiérrez consolida un ecosistema de negocio que une el 'retail' experiencial con el primer periódico digital contra las 'fake news' animales.

El sector del animal de compañía (petcare) en España vive un momento dorado en cifras, pero crítico en confianza. Mientras el número de hogares con perro supera ya al de hogares con niños, la industria se enfrenta a un problema de crecimiento desordenado: el intrusismo laboral y la desinformación digital. En este escenario de ruido, un proyecto madrileño ha logrado diferenciarse apostando por un activo poco común en el sector: el rigor científico.

Se trata del ecosistema empresarial liderado por Óscar Gutiérrez de Toro, un modelo híbrido que integra Animal Puxula (retail físico y formación) y La Voz Canina (medio de comunicación digital). Tras 17 años de trayectoria y más de una veintena de titulaciones especializadas, Gutiérrez ha transformado una demanda personal de calidad en una estructura de negocio sólida que desafía el modelo tradicional de "tienda de piensos".

Detectar el nicho: El coste de la ignorancia

El origen de este grupo empresarial no nace en una escuela de negocios, sino de una necesidad de mercado no cubierta. Hace casi dos décadas, Gutiérrez vivió en primera persona —con su propio perro, Thor— las consecuencias de la mala praxis veterinaria y el adiestramiento obsoleto. Aquella experiencia reveló una grieta en el sistema: los propietarios amaban a sus animales, pero carecían de fuentes fiables y servicios profesionalizados para cuidarlos.

"La ignorancia es el mayor coste que paga este sector", explica Gutiérrez. Su respuesta fue la híper-especialización. Lejos de ser un negocio generalista, su propuesta de valor se basa en la neurociencia aplicada, la nutrición clínica y la etología. Un know-how técnico que se ha convertido en su principal ventaja competitiva frente a las grandes cadenas.

'Retail' Experiencial: El caso Animal Puxula

Ubicado en Mejorada del Campo (Madrid), Animal Puxula ha redefinido el concepto de punto de venta. En un momento donde el comercio electrónico amenaza al brick-and-mortar, Gutiérrez apostó por el asesoramiento técnico presencial.

El modelo se aleja de la venta por impulso. Aquí, la venta es consultiva: el equipo, con figuras clave como Meli, no "despacha" productos, sino que prescribe soluciones basadas en la morfología y necesidades etológicas de cada animal. Además, el espacio físico actúa como un hub de formación, ofreciendo talleres de Primeros Auxilios o gestión emocional, convirtiendo la tienda en un centro de comunidad que fideliza al cliente por la vía de la educación, no solo del precio.

La Voz Canina: Información como activo estratégico

Tras consolidar el modelo físico y realizar movimientos estratégicos como el traspaso de su unidad en Coslada (Reunión Peluda), el grupo detectó un nuevo enemigo: la desinformación en redes sociales.

Para combatirlo nació La Voz Canina, un periódico digital que cubre el hueco entre el blog personal y la revista científica. El medio se estructura con rigor periodístico (Salud, Etología, Nutrición) y tiene una política editorial clara: combatir los mitos populares con bibliografía veterinaria. La Voz Canina no solo actúa como altavoz de denuncia ante las carencias de la Ley de Bienestar Animal, sino que posiciona a la marca como una autoridad moral y técnica en el mercado hispanohablante.

Un legado tangible: 'Thor, Huellas de Felicidad'

La culminación de esta metodología propia, perfeccionada durante 17 años, se ha materializado recientemente en el ámbito editorial con la publicación de "Thor, Huellas de Felicidad". Más que un manual técnico, la obra recoge la filosofía de la empresa: el bienestar animal no es una moda, es una ciencia que requiere vínculo y gestión emocional.

En un sector que busca su madurez, perfiles como el de Óscar Gutiérrez demuestran que el futuro de la industria de la mascota pasa inevitablemente por la ética y la excelencia profesional.

Thor ya no está, pero su huella sigue guiando cada paso de un profesional que decidió que la mejor forma de honrar a su perro era cambiar el mundo para todos los demás.

Contacto

Emisor: Óscar Gutiérrez de Toro

Contacto: Óscar Gutiérrez de Toro

Número de contacto: 625330045