ROI UP Group nombrada Outstanding Sitecore New Partner en EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

ROI UP Group, líder en el sector MarTech, ha sido reconocido como Socio Destacado por la reconocida plataforma Sitecore en la categoría de 2024 en la región de Europa, Oriente Medio y África. La reconocida plataforma ha premiado a la agencia internacional por su capacidad de innovación y su crecimiento continuo, entre otros exigentes aspectos

Madrid, 24 de septiembre de 2024.- ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech ha sido nombrada #1 Sitecore Outstanding New Partner Award en la región EMEA 2024. Este premio, otorgado por Sitecore, líder mundial en gestión de experiencia digital, destaca el excelente trabajo de los nuevos socios que se han incorporado a su Programa de Socios en los últimos dos años fiscales.



Sitecore Partner Experience Awards: el reconocimiento a empresas que van más allá de las expectativas



Gracias a este galardón, ROI UP Group será mencionada durante la Sesión de Premios a la Experiencia de los Socios en el evento Partner Connec el próximo 15 de octubre de 2024 en Nashville, TN, un evento clave en el sector de la tecnología digital.



En palabras de Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group: "Es muy de agradecer la confianza que Sitecore ha depositado en nosotros desde el comienzo de la andadura juntos, hace ya años. Este premio refleja el compromiso y el esfuerzo de todo el equipo para ofrecer soluciones innovadoras y de calidad a los clientes, siempre de la mano de los mejores partners tecnológicos. Es una motivación para seguir creciendo juntos".



Por su parte, Eric Stine, COO de Sitecore, comunica en torno a estos galardones: "Es un placer reconocer a ocho socios de soluciones, alianzas estratégicas globales y alianzas técnicas con los Sitecore Partner Experience Awards de este año."



El vínculo entre ROI UP Group y Sitecore: la orientación y dedicación al cliente en el entorno Martech



En un entorno donde marketing y tecnología van de la mano, el partnership entre la agencia internacional y la plataforma de experiencia de usuario se vuelve más necesario y valioso que nunca. La sinergia abarca, entre otros servicios, desde el desarrollo hasta la optimización SEO, pasando por la experiencia de usuario (UX/UI) las estrategias de performance, sin dejar de lado el uso de las potentes capacidades de su CDP, DAM e Inteligencia Artificial, brazo estratégico que ROI UP Group inauguraba hace justo un año.



En palabras de Luis Fantini, CTO y vicepresidente de la agencia MarTech: "Una de las principales fortalezas de Sitecore radica en su enfoque MACH (Microservicios, API-first, Cloud-native, Headless), lo que garantiza agilidad, flexibilidad, y una adaptación rápida a las demandas del mercado. Esto se traduce en un desarrollo y despliegue más rápidos de aplicaciones, reducción de costes de infraestructura y una mejora en la capacidad de respuesta a las necesidades específicas de los usuarios".



La tecnología Cloud Native de Sitecore no solo optimiza el rendimiento, sino que también asegura la escalabilidad y seguridad necesarias para enfrentar los desafíos de un mercado en constante evolución. Sitecore no es solo un gestor de contenidos, sino una plataforma de experiencia digital (DXP) líder que permite una gran personalización basada en decisiones en tiempo real. Su enfoque modular y la capacidad de integrarse en ecosistemas tecnológicos mixtos la convierten en una herramienta esencial para crear experiencias digitales personalizadas.



Emisor: ROI UP Group

Contacto

Nombre contacto: Sandra García

Descripción contacto: ROI UP Group

Teléfono de contacto: 649111233