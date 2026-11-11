El sabor de Teruel en una cesta de Navidad: la propuesta de Aragonia desde Calamocha y Caminreal - ALIMENTACIÓN ARAGONIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2026.-

En Calamocha, el jamón forma parte de una tradición alimentaria estrechamente vinculada al clima y a la actividad económica de la comarca del Jiloca. Allí desarrolla su actividad Aragonia, una empresa dedicada a la producción y comercialización de jamones y embutidos que, con la llegada de las fiestas, traslada su experiencia a la preparación de cestas de Navidad. Desde sus establecimientos de Calamocha y Caminreal, en Teruel, organiza lotes que reúnen productos de su secadero y otras especialidades gastronómicas, convirtiendo una actividad habitual del negocio en una propuesta vinculada al regalo navideño.

La empresa sitúa su trayectoria en torno a los 25 años y mantiene una relación directa con el territorio donde nació. Su actividad permite observar cómo un negocio especializado en la elaboración de productos cárnicos puede diversificar su oferta sin abandonar su identidad gastronómica.

Del secadero de Calamocha a la mesa navideña

Aragonia fue fundada en abril de 2002 en Calamocha, localidad situada a unos 900 metros de altitud. Sus inviernos fríos y secos forman parte de las condiciones tradicionales que han favorecido la actividad de los secaderos de jamón en esta zona de Teruel.

La empresa trabaja con jamones de cerdo blanco, entre ellos piezas elaboradas con animales de genética Duroc y Landrace. Su catálogo incluye jamones reserva y productos acogidos a la Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel, además de embutidos y lomos curados.

Uno de sus productos, el jamón Albónica de Calamocha con denominación de origen, requiere una curación mínima de 18 meses, según la información publicada por la compañía. Este tiempo de elaboración ayuda a entender por qué el jamón curado ocupa un lugar destacado entre los productos gastronómicos que se regalan en Navidad.

La oferta de Aragonia no se limita a los derivados del cerdo. En sus tiendas también comercializa quesos, vinos, conservas, aceites y dulces, productos que permiten combinar distintas especialidades en una misma cesta.

Esa variedad resulta relevante para un negocio que trabaja tanto con compradores particulares como con quienes buscan preparar obsequios para familiares, empleados o clientes.

Aragonia y la adaptación de las cestas a cada destinatario

La preparación de cestas de Navidad constituye una actividad estacional de Aragonia, que ofrece lotes de diferentes composiciones y precios. Además de las combinaciones disponibles en su tienda online, la empresa contempla la posibilidad de seleccionar los productos para configurar un regalo personalizado.

Una de las particularidades de su propuesta es la elaboración de cestas centradas exclusivamente en alimentos de Aragón. Estas pueden reunir jamones, embutidos, quesos, vinos y dulces de la comunidad, incorporando referencias gastronómicas que van más allá del producto principal del secadero.

Los establecimientos de Calamocha y Caminreal mantienen el contacto directo con los compradores, mientras que el canal online amplía las posibilidades de selección y envío.

La campaña navideña muestra así otra dimensión de Aragonia: la de un negocio que utiliza su conocimiento del jamón y de los productos regionales para participar en una tradición de regalo que sigue teniendo un marcado componente gastronómico.

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