Sales Hacking: "Miles de euros en ventas sin montar un negocio: la habilidad que todos quieren dominar"

No se necesita crear una empresa para ganar miles de euros en el mundo digital. Hoy, la habilidad de cerrar ventas abre más puertas que cualquier MBA o curso de emprendimiento. Sales Hacking está formando closers que consiguen trabajo real en menos de 30 días

Madrid, 6 de mayo de 2025.- Montar un negocio desde cero es complejo: hace falta producto, marketing, equipo, visibilidad y aun así, la mayoría no logra ser rentable.



"Hoy, la vía más rápida para construir una carrera sólida en el mundo digital no pasa por emprender, sino por dominar la habilidad que mueve el dinero: vender".



Ahí entra en escena el Closer de Ventas, la persona encargada de convertir clientes potenciales en clientes, utilizando conversaciones estratégicas, videollamadas y cierres con técnica y empatía.

Una de las profesiones más demandadas en el ecosistema online actual, profesionalizada como nunca por Sales Hacking.



Sales Hacking no es solo una escuela

Es una empresa de ventas en activo, con equipos trabajando cada día en los lanzamientos más importantes del mercado hispano. Forman desde la trinchera, con técnicas reales, basadas en operaciones que generan millones de euros cada año.



Con el auge del trabajo remoto, la educación online y los negocios digitales, la demanda de perfiles especializados en ventas no deja de crecer. Los closers ya no son un lujo, sino una necesidad en cualquier estrategia de crecimiento, y Sales Hacking lidera la formación de esos perfiles.



La formación no es teórica. No es genérica. Es la adaptación directa de lo que usan cada día en sus propios equipos de ventas. Por eso, sus alumnos consiguen una oportunidad laboral en 30 días o menos. Sin rodeos. Sin cursos eternos. Con acceso inmediato a una red de proyectos que necesitan talento cualificado para seguir creciendo.



"Nuestro enfoque es claro: formar closers que generen resultados reales, y ponerlos a trabajar cuanto antes", explican desde Sales Hacking.



"No vendemos formación, construimos carreras. Y lo hacemos porque nosotros mismos lideramos ventas a diario en el mercado real".



Gracias a su red de partners y clientes —que incluye algunos de los mayores negocios digitales del mercado hispano—, Sales Hacking coloca perfiles en proyectos reales, donde los alumnos empiezan a generar ingresos desde el primer mes.







