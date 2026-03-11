Sara Antuñano, nueva presidenta de AUSAPE para el periodo 2026-2027

Sara Antuñano, Presidenta de AUSAPE - Cedida por AUSAPE

Madrid, 11 de marzo de 2026.- En la primera reunión de su nueva Junta Directiva, celebrada la pasada semana, y una vez constituidos los nuevos miembros de la misma, la Asociación de Usuarios de SAP España (AUSAPE) ha elegido a Sara Antuñano Leicea como nueva presidenta de la organización para el periodo 2026–2027, tras la celebración de la XXXII Asamblea General.



Sara Antuñano cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en EROSKI, donde ha desarrollado responsabilidades en el ámbito financiero, de procesos y de tecnologías de la información. Actualmente es S/4HANA Public Cloud Adoption Lead.



También ha mantenido una vinculación activa con AUSAPE desde hace más de 24 años, donde es coordinadora del Grupo Financiero desde 2.012, y ha formado parte de distintas Juntas Directivas como vocal de grupos de trabajo y grandes eventos, tesorera, secretaria y vicepresidenta, acumulando una amplia experiencia hasta alcanzar ahora la presidencia de la Asociación.



Además de la presidencia, Sara Antuñano liderará la vocalía de Mujer y Tecnología, una de las líneas estratégicas de AUSAPE para impulsar el talento femenino en el ámbito TIC.



"Estoy muy ilusionada por esta nueva etapa, que conlleva además, mucha responsabilidad, por la gente que me ha precedido, asegura Antuñano, que añade: "Somos una asociación que debe de ser atractiva para sus asociados, y eso implica: cercanía a la realidad, unos contenidos acordes y mirar al futuro como senda de crecimiento, todo ello, sin perder el equilibrio económico que nos permite realizar los objetivos anuales y estratégicos".



La nueva Junta Directiva queda configurada del siguiente modo:



• Vicepresidente / Vocal Grandes Eventos y Relación con SAP: Asier Setién García, Subdirector de Transformación Digital en EJIE (Gobierno Vasco).



• Tesorero / Vocal Formación y Empleo: Unai Pinadero, Gestor de Proyectos SAP en ENAGÁS.



• Vocal Personal y Oficina: Mario Rodríguez Manzanares, CIO / Head of IT en SIEMENS, S.A.



• Vocal Grupos de Trabajo y Delegaciones: Jordi Xofra Redondo, Structural Transformation Director en AG Connectivity Hub (Agrolimen).



• Vocal Comunicación y Procesos: Jordi Bartolí, Director General Adjunto en DF ELECTRIC S.A.



• Vocal Internacional: Luis Otero Álvarez, Head of Digital Transformation & IT Corporate Services en ENGIE España.



Con esta nueva estructura, AUSAPE consolida las áreas clave como los grupos de trabajo, núcleo de la actividad asociativa, la empleabilidad y la formación en el ecosistema SAP, la relación estratégica con el fabricante, la comunicación institucional y la proyección internacional en el marco de SUGEN.



La elección de Sara Antuñano marca una nueva etapa para AUSAPE, que afronta los próximos años con el reto de acompañar a las organizaciones en su transformación digital, especialmente en el contexto de la migración a SAP S/4HANA, y de seguir construyendo una comunidad colaborativa, sólida y comprometida con el futuro del ecosistema SAP en España.

