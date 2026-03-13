El sector turístico de la Costa Cálida refuerza la colaboración público-privada para impulsar el destino

Encuentro institucional del sector turístico en San Javier - Hostetur

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de marzo de 2026.- La Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur) ha organizado hoy en San Javier la Jornada Público-Privada de Turismo de la Costa Cálida, un encuentro de trabajo que ha reunido a responsables institucionales, representantes municipales y empresarios del sector turístico con el objetivo de analizar los retos y oportunidades del destino y reforzar la cooperación entre administraciones y sector empresarial

La jornada, celebrada en el Teatro de Invierno de San Javier, ha contado con la participación de Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia; Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM); y los alcaldes Pedro Javier Sánchez (San Pedro del Pinatar), José Miguel Luengo (San Javier), Mario Pérez (Los Alcázares) y Noelia Arroyo (Cartagena), además de concejales de turismo de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, concejales de Lorca y Águilas, y representantes de asociaciones y entidades del sector turístico.



El presidente de Hostetur, José Catalá Sanjuán, ha destacado durante la apertura la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar en un modelo turístico basado en la cooperación institucional y la implicación del sector empresarial.



Según ha señalado, "el turismo es uno de los principales motores económicos de la Costa Cálida y su desarrollo requiere una coordinación permanente entre administraciones públicas y empresas turísticas. Solo a través de una estrategia compartida será posible consolidar el destino y mejorar su competitividad".



Durante la jornada se ha celebrado una mesa redonda centrada en los retos y oportunidades del turismo en la Costa Cálida, en la que los alcaldes de los principales municipios turísticos del litoral han compartido su visión sobre el futuro del destino, analizando cuestiones como la mejora de la competitividad turística, la diversificación de productos, la sostenibilidad y la necesidad de reforzar la promoción del territorio.



Posteriormente, los responsables municipales de turismo han presentado los principales proyectos, planes de promoción y estrategias turísticas previstos para 2026, lo que ha permitido conocer de primera mano las iniciativas que se están desarrollando en los distintos municipios para mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la imagen del destino.



Desde Hostetur se ha valorado muy positivamente la participación institucional y la disposición de los municipios para trabajar de forma coordinada en el desarrollo turístico de la Costa Cálida.



El gerente de Hostetur, Dionisio García, ha subrayado que encuentros como este permiten "compartir información, alinear estrategias y generar una visión conjunta del destino", algo fundamental en un contexto turístico cada vez más competitivo.



"La Costa Cálida cuenta con recursos turísticos extraordinarios —su litoral, su oferta náutica, su patrimonio natural y cultural y su red empresarial— y la colaboración público-privada es la herramienta clave para convertir esos recursos en oportunidades de desarrollo económico y generación de empleo", ha señalado.



La jornada ha finalizado con un encuentro informal entre los participantes, que ha servido para seguir reforzando los vínculos entre administraciones y sector empresarial, consolidando así una línea de trabajo basada en la cooperación y el desarrollo sostenible del turismo en la Costa Cálida.

Contacto

Emisor: Hostetur

Nombre contacto: Pepe Catalá

Descripción contacto: Presidente de Hostetur

Teléfono de contacto: 620130248