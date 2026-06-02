Cómo seguir el ritmo de la IA en Arquitectura e Interiorismo - Laurel Visuals

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de junio de 2026.-

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en una herramienta cada vez más presente en los sectores creativos. Arquitectos, interioristas y diseñadores están incorporando nuevas soluciones basadas en IA para agilizar procesos, optimizar la visualización de proyectos y explorar nuevas formas de trabajo. En este escenario, la capacidad de adaptación se ha convertido en un factor clave para mantenerse actualizado en un entorno que evoluciona a gran velocidad. La necesidad de adquirir conocimientos prácticos ha impulsado el interés por la formación en IA para arquitectura e interiorismo, una disciplina que avanza constantemente y que plantea un desafío añadido: identificar qué herramientas aportan un valor real y cuáles encajan en las necesidades específicas de cada profesional. Con este objetivo, Juan Sala y Fran Catalán, fundadores de Laurel Visuals, han puesto en marcha MentorIA, una propuesta de aprendizaje continuo diseñada específicamente para los sectores de la arquitectura, el interiorismo y el diseño.

La formación continua como respuesta a la evolución de la inteligencia artificial

Uno de los principales retos de la inteligencia artificial es la velocidad a la que aparecen nuevas aplicaciones, plataformas y metodologías. Lo que resulta novedoso hoy puede quedar superado en cuestión de semanas, dificultando que los profesionales encuentren el tiempo necesario para mantenerse al día.

MentorIA nace precisamente para responder a esta realidad. A diferencia de los cursos tradicionales, el programa se basa en un modelo de actualización constante que incorpora nuevas lecciones cada semana. Este formato permite que arquitectos, interioristas y diseñadores puedan aprender de forma progresiva e implementar los conocimientos adquiridos en sus proyectos reales sin necesidad de afrontar largos procesos formativos.

La iniciativa busca facilitar una integración práctica de la inteligencia artificial en el trabajo diario, ayudando a los profesionales a comprender qué herramientas resultan útiles para sus necesidades concretas y cómo pueden incorporarlas a sus flujos de trabajo habituales.

Comunidad profesional, acompañamiento y experiencia aplicada al sector

Además de la formación, MentorIA incorpora una comunidad especializada donde los participantes tienen acceso a soporte, novedades y actualizaciones previamente filtradas por expertos. Este enfoque permite reducir el tiempo dedicado a analizar la gran cantidad de información que surge constantemente en torno a la inteligencia artificial.

Los profesionales que forman parte del programa cuentan también con acompañamiento especializado para resolver dudas y comprender la aplicación práctica de las distintas herramientas en proyectos de arquitectura, interiorismo y diseño.

La propuesta está respaldada por la experiencia de Juan Sala y Fran Catalán, fundadores de Laurel Visuals. A través de esta empresa, ambos trabajan con estudios profesionales de toda España implementando soluciones de inteligencia artificial aplicadas a procesos de visualización, comunicación y desarrollo de proyectos.

La rápida evolución tecnológica está transformando la manera en que se conciben y presentan los espacios. En este contexto, la formación en IA para arquitectura e interiorismo se perfila como una herramienta fundamental para quienes desean incorporar estas tecnologías de forma efectiva, manteniéndose actualizados mediante un aprendizaje continuo conectado con las necesidades reales del sector.

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