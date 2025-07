Serenae aconseja sobre cómo mejorar la conexión por satélite este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de julio de 2025. - Aunque España garantiza el acceso a Internet ultrarrápido para toda la población, el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España 2024 revela que en el entorno rural solo el 80,3% tiene cobertura fija efectiva. Eso deja más de 1,2 millones de hogares en los que la única opción real es conectarse vía satélite

Verano tras verano, el plan se repite: maletas, carretera y manta hacia esa segunda residencia donde todo sabe mejor. Pero por muy desconectados que se quiera estar, siempre hay un momento en el que toca tirar de conexión: una reunión urgente, una videollamada con los abuelos o esa serie que todos quieren ver.



Y entonces llegan los clásicos: "esto va fatal", "se ha quedado pillado", "¿me escuchas?". No es casualidad: aunque España garantiza el acceso a Internet ultrarrápido para toda la población, el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España 2024 revela que en el entorno rural solo el 80,3 % tiene cobertura fija efectiva. Eso deja más de 1,2 millones de hogares en los que la única opción real es conectarse vía satélite.



Frente a las grandes soluciones internacionales, cada vez más personas optan por servicios gestionados desde aquí, con atención local y precios ajustados. Y cuando se sabe cómo usarlos, la experiencia mejora muchísimo.



7 trucos para tener buena conexión por satélite sin desesperarte



1. Instalación profesional, siempre: La antena debe estar bien sujeta, con visión al cielo y sin obstáculos como ramas o muros. No es el momento de hacer inventos: si puedes, deja que un técnico lo instale.



2. Router en el sitio correcto: Nada de esquinas, bajos o detrás de muebles. "Ponlo en alto y en el centro de la casa. Si tienes dos plantas, plantéate un repetidor".



3. Madrugar o trasnocha para lo importante: Por la mañana temprano o por la noche, la red suele ir más rápida. Perfecto para videollamadas, descargas o actualizaciones.



4. Menos calidad, más estabilidad: Ver vídeos en HD en lugar de 4K hace que todo funcione mejor, sobre todo si hay más gente conectada.



5. Evitar todos a la vez: Si alguien descarga, otro ve una peli y otro juega online, la conexión sufre. Coordinarse es clave.



6. Proteger la red: Cambiar la contraseña del router. "Aunque estés en mitad del monte, nunca se sabe quién se puede conectar".



7. Sacar partido al router: Algunos modelos permiten priorizar dispositivos o limitar el ancho de banda. "Úsalo a favor".



Mucho más que ver pelis en vacaciones

La conexión por satélite ya no es solo cosa de ver vídeos o subir fotos. Se usa para trabajar desde el campo, llevar el control de una explotación agrícola, gestionar alojamientos rurales o simplemente mantener una vida conectada en familia.



"Sabemos que nuestros usuarios no quieren complicarse la vida. Quieren llegar al pueblo, encender el router y que funcione. Y eso es lo que intentamos garantizar cada día", afirma Vanessa Cota, Directora de Marketing y Experiencia del Cliente de Serenae.



Gracias a programas públicos, cada vez más hogares tienen acceso a estos servicios con tarifas planas asequibles. Y el hecho de contar con empresas que gestionan todo desde España ayuda a resolver dudas, adaptar el servicio a cada necesidad y, sobre todo, estar al otro lado cuando algo falla.



"No hace falta ser un experto para tener buena conexión. Con una instalación bien hecha y un par de trucos, puedes teletrabajar desde la sierra, ver pelis con los críos o incluso atender el negocio desde la playa sin problema", señala Vanessa Cota, Directora de Marketing y Experiencia del Cliente de Serenae.



"Así que, este verano, elige pueblo, playa o montaña, pero no renuncies a estar bien conectado. Porque desconectar del estrés no debería implicar desconectarte del mundo. Y porque ver las series favoritas de cada uno sin cortes también debería ser un derecho universal".







