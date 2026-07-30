Shelly Ramírez Pino; la empresaria que convirtió el marketing ecuestre en una especialidad - Chacco Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de julio de 2026.- La hípica vive uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. El número de competiciones aumenta, las marcas apuestan cada vez más por este deporte, los jinetes construyen su marca personal y los patrocinadores buscan proyectos con los que conectar. Sin embargo, durante muchos años existió una gran carencia: apenas había profesionales capaces de comunicar el mundo del caballo desde el conocimiento real del sector. Ahí es donde comienza la historia de Shelly Ramírez Pino. Mucho antes de fundar Chacco Marketing, Shelly ya conocía la hípica desde dentro. Fue amazona, jefe de pista, juez nacional de salto y examinadora de galopes, una experiencia que le permitió comprender el deporte desde todas sus perspectivas. Más tarde amplió esa trayectoria hacia la comunicación, el marketing, las relaciones públicas y la estrategia empresarial, convencida de que el mundo del caballo necesitaba una agencia especializada capaz de hablar el mismo idioma que jinetes, organizadores, patrocinadores y empresas.

Así nació Chacco Marketing, una agencia especializada en marketing ecuestre, comunicación ecuestre, relaciones públicas, branding, management deportivo y estrategia de comunicación para el mundo del caballo, bajo una filosofía que sigue marcando cada proyecto: “De gente de caballos para gente de caballos”.

El marketing ecuestre ya no es una opción, es una necesidad

Durante años, muchos profesionales del sector entendieron que competir bien era suficiente. Hoy la realidad es diferente.

Los patrocinadores buscan deportistas con una imagen sólida. Los organizadores necesitan dar visibilidad a sus eventos. Las marcas quieren conectar con un público muy concreto y generar confianza. Los centros hípicos necesitan diferenciarse. Y los jinetes han descubierto que una buena estrategia de comunicación puede abrir puertas tanto dentro como fuera de la pista.

El crecimiento del deporte ha hecho que el marketing ecuestre deje de ser un complemento para convertirse en una herramienta estratégica.Precisamente ahí es donde Chacco Marketing aporta un valor diferencial.

Shelly Ramírez: conocer la hípica antes que el marketing

Lo que hace diferente a Shelly Ramírez no es únicamente su experiencia en comunicación.

Es haber vivido el mundo del caballo desde prácticamente todas sus perspectivas. Su trayectoria le permitió entender cómo piensa un jinete, cómo trabaja un comité organizador, cuáles son las necesidades de una federación y qué buscan realmente las marcas cuando invierten en patrocinio deportivo.

Después llegó la comunicación.

Hoy Shelly Ramírez dirige Chacco Marketing, colabora de forma habitual con La Razón, donde escribe diariamente sobre actualidad ecuestre y realiza entrevistas, participa en proyectos audiovisuales y mantiene una presencia constante en los principales concursos nacionales e internacionales. Esta combinación entre conocimiento técnico del deporte y experiencia en comunicación es la que ha convertido a Shelly Ramírez Pino en una figura reconocida dentro del sector ecuestre.

Chacco Marketing: una agencia creada exclusivamente para el mundo del caballo

Mientras muchas agencias trabajan para cualquier tipo de empresa, Chacco Marketing tomó una decisión muy diferente desde su nacimiento: especializarse únicamente en la hípica.

Esa especialización permite desarrollar estrategias adaptadas a la realidad del sector, entendiendo tanto las necesidades deportivas como los objetivos comerciales de cada cliente.

Actualmente, Chacco Marketing trabaja en áreas como:

Marketing ecuestre.

Comunicación hípica.

Relaciones públicas.

Gestión de marca personal para jinetes.

Organización de eventos.

Branding.

Estrategia digital.

Redes sociales.

Creación de contenido.

Gestión de prensa.

Management deportivo.

Comunicación corporativa.

Todo ello con un conocimiento profundo del funcionamiento del mundo del caballo.

¿Por qué el nombre de Chacco Marketing ?

El nombre de la agencia refleja perfectamente su filosofía.

Chacco Marketing toma su nombre de Chacco-Blue, uno de los sementales más influyentes de la historia del Salto de Obstáculos internacional y un referente absoluto para generaciones de criadores y jinetes.

Elegir ese nombre fue parte de la estrategia empresarial. Representa la búsqueda constante de excelencia, rendimiento, evolución y liderazgo, valores que la empresa intenta trasladar a cada uno de los proyectos que desarrolla.

Comunicación ecuestre con presencia internacional

El trabajo de Chacco Marketing no se limita a España.

La agencia desarrolla proyectos de comunicación, marketing ecuestre y management deportivo para profesionales de distintos países, trabajando con deportistas españoles, venezolanos, colombianos y dominicanos, entre otros.

Uno de los ejemplos más notorios llegará durante los FEI World Championships Aachen 2026, el mayor acontecimiento ecuestre del calendario internacional.

La organización ha confiado en Chacco Marketing para reforzar su comunicación dirigida al mercado hispanohablante, un reconocimiento que confirma la proyección internacional alcanzada por la agencia.

Además, la empresa llegará a Aachen acompañando a dos deportistas que forman parte de su área de management: Yvonne Losos de Muñiz, representante de República Dominicana, y José Antonio García Mena, integrante del equipo español de Doma Clásica.

Una doble presencia que demuestra la capacidad de la agencia para combinar comunicación, relaciones públicas y representación deportiva.

La confianza de quienes conocen el sector

La trayectoria de Chacco Marketing también se mide por la confianza depositada por algunos de los nombres más destacados de la hípica.

Entre sus clientes figuran referentes como Beatriz Ferrer-Salat, José Antonio García Mena, Maya de la Joya o Alex Codina, además de empresas, organizadores e instituciones que buscan una comunicación especializada y una estrategia diseñada específicamente para el mundo del caballo.

Más que comunicación: relaciones públicas que generan oportunidades

Uno de los aspectos que mejor define el trabajo de Shelly Ramírez Pino es su capacidad para crear conexiones.

Su agenda profesional la lleva cada temporada a algunos de los concursos más importantes del mundo, donde mantiene contacto directo con organizadores, patrocinadores, propietarios, federaciones, deportistas y empresas.

Ese trabajo constante de relaciones públicas permite detectar oportunidades, crear sinergias y abrir puertas a clientes que buscan crecer dentro del sector ecuestre.

No se trata únicamente de comunicar, sino de conectar personas

El futuro del marketing ecuestre pasa por la especialización

La hípica continúa evolucionando.

Cada vez llegan más patrocinadores, aumenta la profesionalización de los deportistas y la comunicación ocupa un papel cada vez más importante en el desarrollo de cualquier proyecto.

En ese contexto, contar con una agencia de marketing ecuestre especializada supone una ventaja competitiva frente a soluciones generalistas que desconocen la realidad del sector.

Ese fue el motivo por el que Shelly Ramírez decidió crear Chacco Marketing hace más de seis años.

No para adaptar el marketing al mundo del caballo, sino para construir una agencia desde el propio mundo del caballo.

Porque hay profesionales que saben de comunicación.

Hay profesionales que saben de hípica.

Y después está Chacco Marketing, una agencia creada para unir ambas disciplinas con una visión estratégica, internacional y especializada.

Conocer más sobre Shelly Ramírez Pino y Chacco Marketing

Chaccoinfo: www.chaccoinfo.com

LinkedIn de Shelly Ramírez Pino: www.linkedin.com/in/shelly-ramirez-pino

Instagram de Shelly Ramírez Pino: www.instagram.com/shellyramirezpino

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Email de contacto: comunicacion@chaccoinfo.com