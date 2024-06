Sitecore Academy: alianza de ROI UP Group con la Fundación Empresa de la UA y Aquora Change Makers

(Información remitida por la empresa firmante)

La academia estará capitaneada por Gabriel Ferrer, director de ROI UP Group Levante y co-director de Silicon Valley Innovation Academy, Fundeun (Fundación Empresa Universidad de Alicante) y por Aquora Change Makers. Todo ello, gracias al partnership que ROI UP mantiene con Sitecore, plataforma digital para la experiencia de usuario 360º. La formación en abierto será un espacio para la innovación con formato académico flexible e híbrido y promete inaugurarse ''muy pronto''

Alicante, 18 de junio de 2024.- ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech anuncia una formación en abierto en colaboración entre su partner Sitecore, con la Fundación Empresa de la Universidad de Alicante (Fundeun- El Club de las Buenas Decisiones) y Aquora Change Makers. La iniciativa es una sinergia académica que aspira a traspasar fronteras nacionales y generar puestos de empleo transversales a la innovación.



En palabras de Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group "es una gran oportunidad para estudiantes de diferentes nichos relacionados con el entorno de empresa e innovación en España. Es, al mismo tiempo, un espacio para las ideas, para dar rienda suelta a la visión empresarial. Una formación que permite el desarrollo personal y la proyección profesional al mismo tiempo".



Fundación Empresa de la Universidad de Alicante y El Club de las Buenas Decisiones: cuando lo académico y lo estratégico se unen con un mismo objetivo

Fruto del carácter formativo para el entorno empresarial que caracteriza a la Fundación Empresa de la UA, nace el Club de las Buenas Decisiones. Su objetivo es promover la toma de ‘buenas decisiones’ en el mundo empresarial, aunando el talento de profesionales que optan por ser proactivos en los procesos de cambio, conscientes de que sus decisiones marcan su futuro y el de su entorno.



Sobre esta colaboración con Aquora Change Makers y ROI UP Group, desde este eje de la UA lo tienen claro: los estudiantes podrán aplicar lo aprendido en entornos reales para trascender lo que se queda en las aulas y gracias a la red de empresas colaboradoras citadas. Algo que, en palabras del catedrático de la UA José Luis Gascó, "incrementa significativamente su empleabilidad y preparación para el mercado laboral".



Por su parte, Gascó, que también ocupa el rol de director de El Club de las Buenas Decisiones perteneciente a la UA, comenta al respecto de esta unión, "en un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la colaboración entre empresas y universidades se erige como una pieza clave para el desarrollo de una oferta formativa innovadora y ajustada a las necesidades del mercado. Esta sinergia no solo potencia la transferencia de conocimiento, sino que también impulsa la creación de programas educativos que responden a las demandas actuales y futuras del ámbito empresarial".



Sitecore y Aquora Change Makers: más allá de la innovación y la educación

Sitecore, la plataforma digital internacional para la generación de experiencia de usuario 360º lleva más de 20 años en activo y más de un lustro de partnership con ROI UP Group. Se trata de un proyecto global muy alineado con el ADN MarTech que respira la agencia que co-dirige Gabriel Ferrer, Adjunto a Dirección en ROI UP, por lo que comenta: "Contar con ellos, junto al enfoque híbrido (donde marketing y tecnología van siempre de la mano), optimiza los procesos con los clientes. Además, permite disponer de una gran flexibilidad y agilidad, mientras reducimos recursos innecesarios".



También respira innovación por los cuatro costados Aquora Change Makers, una consultora líder especializada en talento y desarrollo de negocio educativo, comprometida con proporcionar soluciones efectivas y personalizadas a las necesidades de las empresas en constante evolución.



En palabras de Juan Carlos Requena, socio director de Aquora Change Makers, "estamos entusiasmados de iniciar este nuevo proyecto formativo en colaboración con El Club de las Buenas Decisiones, ROI UP Group, Fundeun y Sitecore. Esta alianza refleja el compromiso de ofrecer una educación innovadora y práctica, alineada perfectamente con las necesidades y demandas del mercado laboral actual. Estamos muy ilusionados con las oportunidades que esta colaboración traerá y se confía en consolidarnos como un referente de calidad e innovación en el ámbito educativo y empresarial".



La metodología de este instituto empresarial se centra en la transferencia del conocimiento a las necesidades reales de las empresas. Desde ese enfoque, su equipo se esfuerza por proporcionar una educación que, citando a Requena, "inspire, capacite y transforme".



Juntas, a la vanguardia con Fundeu, y con el expertise de ROI UP Group, han creado Sitecore Academy, un nuevo formato en el que se aúnan innovación, expertise, educación y entusiasmo ‘libre de fronteras’. Una ecuación que promete enfocarse, al mismo tiempo, en generar puestos de trabajo en diferentes contextos empresariales.



ROI UP Group

Avalada por más de 15 años de experiencia en el entorno digital y con más de 500 proyectos a sus espaldas, la agencia de MarTech, que cuenta con importantes partners internacionales como SiteCore, se fundó en Madrid hace más de 13 años. Entre sus principales verticales se encuentra el sector Life Science, Alimentación, Real Estate, así como diferentes empresas del entorno B2B. Hoy cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 150 profesionales en sus filas, así como con una capacidad de servicio nativo en 13 idiomas. La agencia es líder en SEO, Paid Media, SM & Creatividad y Data y, como algunos de sus focos más potentes, despuntan la Tecnología & desarrollo web o su área de investigación y negocio especializada en Inteligencia Artificial. Entre sus clientes destacan compañías internacionales como Bayer, Thermomix, Colgate, Pepsico, NH Hoteles o CEU.



Aquora Change Makers

Aquora es una consultora líder especializada en talento y desarrollo de negocio educativo, comprometida con proporcionar soluciones efectivas y personalizadas a las necesidades de las empresas en constante evolución. Con una década de experiencia, Aquora continúa siendo un referente en la transformación del desarrollo empresarial y educativo.



La Fundación Empresa de la Universidad de Alicante



• Apoyar al tejido industrial alicantino realizando diagnósticos tecnológicos que permitan evaluar las necesidades de mejora a través de la innovación en las empresas.



• La Formación permanente a los profesionales de la industria y los servicios en los diferentes sectores de la provincia mediante la impartición de cursos especialmente diseñados para tal fin.



• Facilitar la incursión de universitarios al mundo laboral mediante su formación y prácticas a través de masters y cursos de especialización ajustándose a la demanda de los sectores industriales.



• Conseguir una sociedad más emprendedora, apoyando a los universitarios para la creación de empresas innovadoras.



• Transferir la investigación de la Universidad a las empresas







