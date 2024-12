Steve Chen, Cofundador de YouTube, en exclusiva para España: "el éxito depende del momento"

(Información remitida por la empresa firmante)

El ecosistema emprendedor en España vivió un momento histórico con la visita de Steve Chen, cofundador de YouTube y una de las mentes más brillantes de la era digital. En una entrevista exclusiva, conducida por el reconocido emprendedor español Jorge Branger en su canal de YouTube El Club del 1%, Chen compartió su inspiradora trayectoria, reflexiones sobre el éxito y su visión del futuro tecnológico

Valencia, 11 de diciembre de 2024.- El Club del 1% presenta: La entrevista con Steve Chen, cofundador de YouTube

La entrevista ya está disponible en YouTube (como no podía ser de otra forma) y ha generado gran expectativa entre emprendedores, creadores de contenido y entusiastas de la tecnología.



Un testimonio del impacto global

"¿Sabías que en YouTube se suben 500 horas de video por minuto y la plataforma cuenta con más de 2.5 mil millones de usuarios activos mensuales?" Desde su adquisición por Google en 2006 por 1.65 mil millones de dólares, YouTube se ha convertido en un gigante tecnológico valorado en 400 mil millones de dólares.



Durante la conversación, Chen reveló detalles fascinantes sobre los primeros días de YouTube, cómo enfrentaron desafíos operativos y el momento crucial en que pivotaron de ser un sitio de citas por video a la plataforma de videos más grande del mundo.



"Al principio, no recibimos un solo video en la plataforma. Decidimos quitar los corazones y reemplazarlos por estrellas, permitiendo a los usuarios subir cualquier tipo de contenido. Esa decisión cambió todo", confesó Chen.



El Club del 1%: Un espacio único para líderes y visionarios

El Club del 1% es mucho más que un podcast; es una plataforma impulsada por Impacto Magazine & Fluence Leaders, donde las mentes más brillantes del mundo comparten sus historias, aprendizajes y estrategias. Fundado por Jorge Branger, este proyecto ha contado con la participación de fundadores de empresas globales como Waze, Booking, The North Face, Glovo, Wallapop y muchas más.



Con entrevistas que ofrecen una visión privilegiada del camino hacia el éxito de los líderes más influyentes, El Club del 1% se ha convertido en un referente para emprendedores y profesionales en busca de inspiración y conocimiento.



Jorge Branger: El cerebro detrás del éxito

Jorge Branger es un emprendedor, estratega digital y creador de contenido con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Fundador de dos empresas de marketing digital y de la marca de bebidas BUZ, que cuenta con un equipo de más de 25 personas, Jorge ha logrado levantar cerca de 1 millón de euros en financiación. Además, lidera proyectos inmobiliarios como The Start (coliving para emprendedores) y Stelar (glamping en Fuerteventura).



Autor del best seller "El Club del 1%", Jorge ha entrevistado a líderes de empresas unicornio de habla hispana, destacándose como una de las voces más influyentes en LinkedIn en España. Su experiencia también lo ha llevado a ser 3 veces ponente TEDx y colaborador habitual en medios como La Sexta, Forbes, Revista Emprendedores, El País, Capital, Negocios TV y El Confidencial.



Un diálogo con un visionario

En esta ocasión, Jorge Branger guió la conversación con Steve Chen, creando un entorno ideal para explorar los retos y triunfos detrás de YouTube. Con su capacidad para profundizar en temas complejos y su experiencia previa entrevistando a líderes globales, Branger ofreció una plataforma única para que Chen compartiera sus conocimientos.



Chen destacó la importancia de entornos como Silicon Valley, describiéndolo como "un lugar único donde talento, capital e ideas convergen para crear magia". Aunque reconoce el crecimiento de ecosistemas en Dubai y Singapur, asegura que la concentración de recursos en Silicon Valley sigue siendo incomparable.



Reflexiones sobre la IA y el emprendimiento moderno

Uno de los temas más impactantes fue el análisis de Chen sobre la inteligencia artificial. "La IA está transformando nuestras vidas a una velocidad sin precedentes. Es emocionante, pero también plantea grandes desafíos. Estamos en la cúspide de un cambio fundamental en la forma en que interactuamos con el mundo", explicó.



También reflexionó sobre cómo ha evolucionado el panorama para los emprendedores: "Hoy es más fácil construir algo, pero también la competencia es feroz. Lo importante es no rendirse y saber adaptarse".



Un legado que trasciende generaciones

Aunque Chen admite que probablemente no cree algo más grande que YouTube, encuentra su propósito en inspirar a la próxima generación: "El verdadero éxito es transformar una idea en algo tangible que la gente pueda usar y disfrutar. Ese es el corazón de cualquier innovación".



Un evento que marca tendencia

La visita de Steve Chen a España no solo fortaleció el ecosistema emprendedor local, sino que dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Su mensaje de perseverancia, innovación y colaboración global resuena como un llamado para quienes buscan hacer realidad sus ideas.



"No te pierdas esta entrevista exclusiva, ya disponible en el canal de YouTube El Club del 1%, conducido por Jorge Branger. Un contenido imperdible para cualquier persona apasionada por el emprendimiento y la tecnología".



