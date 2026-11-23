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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- La renovación de una caldera existente ofrece la oportunidad de adaptar la instalación a las necesidades actuales de cada vivienda. La potencia, la demanda de agua caliente, las características de la instalación o las posibilidades de regulación son algunos de los factores que conviene valorar para encontrar la solución de reemplazo más adecuada

Renovar una caldera no consiste únicamente en sustituir un equipo por otro. Es también una oportunidad para revisar las necesidades de calefacción y agua caliente de la vivienda y adaptar la instalación a las necesidades actuales del hogar.



No todas las viviendas parten de la misma situación ni requieren la misma solución. La superficie y el aislamiento del inmueble, el número de personas que viven en él, la demanda de agua caliente sanitaria (ACS), el tipo de emisores o las características de la instalación existente pueden condicionar la elección. Por eso, antes de sustituir una caldera, conviene analizar el sistema en su conjunto y valorar qué tecnología y prestaciones responden mejor a cada caso.



Las calderas de gas son una de las soluciones habituales para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente en el ámbito residencial. Dentro de esta categoría, es importante distinguir entre las calderas convencionales y las de condensación.



Mientras que las primeras aprovechan el calor generado durante la combustión para calentar el agua, las calderas de condensación incorporan una tecnología que permite recuperar parte del calor contenido en los gases de combustión, incluido el procedente del vapor de agua generado durante este proceso.



Esta diferencia en su funcionamiento permite a las calderas de condensación aprovechar mejor la energía del combustible mediante la recuperación de parte de ese calor, frente a las tecnologías convencionales. Además, pueden trabajar con diferentes sistemas de emisión, como radiadores o suelo radiante, siempre que las condiciones de la instalación sean adecuadas.



Cada renovación es diferente. Sustituir una caldera no implica necesariamente replicar la instalación anterior. Las características de la vivienda, del sistema existente y las necesidades de sus ocupantes hacen que puedan plantearse diferentes soluciones de reemplazo en función de la potencia, las prestaciones, la regulación o la compatibilidad con la instalación.



Por ello, antes de elegir un nuevo equipo, desde Bosch Home Comfort recomiendan prestar atención a cinco aspectos:



1. Las dimensiones y características de la vivienda

La superficie, el número de estancias, la distribución y el aislamiento térmico influyen en las necesidades de calefacción. Las características constructivas condicionan la demanda de calor, por lo que es importante que la potencia del equipo se ajuste a las condiciones reales del inmueble.



2. Las necesidades de agua caliente sanitaria

El número de personas que conviven en el hogar, sus hábitos de consumo y la cantidad de baños o puntos de suministro determinan la demanda de ACS. Valorar estos aspectos ayuda a seleccionar una caldera capaz de responder a las necesidades cotidianas del hogar.



3. La potencia adecuada

La potencia debe ser suficiente para cubrir tanto las necesidades de calefacción como las de agua caliente. Elegirla correctamente permite dimensionar el equipo de acuerdo con las características de la vivienda, para lo que es recomendable contar con el cálculo de un profesional.



4. La compatibilidad con la instalación existente

Antes de sustituir una caldera, conviene revisar el tipo de emisores de calor, las conexiones hidráulicas y de gas, el sistema de evacuación de gases y el espacio disponible. Estos elementos pueden condicionar la elección y determinar si es necesario realizar alguna adaptación.



5. Las posibilidades de regulación y control

Los termostatos y sistemas de regulación permiten ajustar la temperatura de la vivienda en función de los horarios y las preferencias de sus habitantes. Algunas soluciones incorporan además opciones de conectividad para gestionar la calefacción y el agua caliente desde dispositivos móviles, siempre que el equipo y los accesorios sean compatibles.



Aunque estos criterios permiten hacerse una primera idea de las necesidades de cada vivienda, sustituir una caldera requiere valorar conjuntamente las características del nuevo equipo y las condiciones de la instalación existente. Por eso, Bosch Home Comfort recomienda contar con un instalador profesional cualificado que pueda analizar la vivienda, calcular la potencia necesaria, comprobar la compatibilidad del sistema y asesorar sobre las prestaciones más adecuadas.



Para facilitar este proceso, Bosch Home Comfort pone a disposición de los usuarios un servicio online para solicitar un presupuesto personalizado. A partir de la situación actual de la vivienda y de las necesidades indicadas por el usuario, el servicio permite seleccionar los productos que mejor encajan con sus requerimientos y trasladar la solicitud a un instalador Junkers Bosch de su zona, que podrá personalizar la oferta y proporcionar un presupuesto sin compromiso.



De esta forma, la renovación puede abordarse no solo como la sustitución de una caldera por otra, sino como una oportunidad para revisar la instalación en su conjunto y encontrar una solución adaptada a las necesidades de cada hogar.





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