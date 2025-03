La tecnología Battery-To-Grid sienta las bases de la revolución energética móvil

(Información remitida por la empresa firmante)

La gama Net Zero Series de XCharge EU admite esta funcionalidad de carga bidireccional para mejorar la estabilidad de la red y reducir los costes de energía para operadores y consumidores

Madrid, 6 de febrero de 2025.- El almacenamiento temporal de electricidad en las baterías de los vehículos para inyectarla de nuevo a la red eléctrica prevé una revolución energética sin precedentes. Según los datos de Transport & Environment podría suponer un ahorro para los proveedores y consumidores de energía de la UE de hasta 22.000 millones de euros al año (en torno al 8% de los costes de construcción y funcionamiento del sistema energético de la UE).



El concepto Vehicle-to-X (VTX), que incluye tecnologías como Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (VTH) y Vehicle-to-Load (VTL), transformará previsiblemente el sistema energético en el futuro cercano, almacenando y proporcionando electricidad para compensar la red cuando sea necesario, equilibrando la oferta y la demanda y reduciendo el riesgo de cortes de suministro.



"La base de VTX es la tecnología de carga inteligente Bi-Direccional (BiDi). A través de BiDi, los vehículos eléctricos podrán funcionar como baterías móviles para la red eléctrica y para los hogares, además de integrar mejor las energías renovables fluctuantes", explica Javier Lázaro, Director de Ventas de XCharge Europe (XCharge EU), proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías para vehículos eléctricos.



Primeros pasos

Se estima que la tecnología BiDi podría ahorrar más de 100.000 millones de euros en la UE entre 2030 y 2040[i]. Y actualmente ya se encuentra en fase de prueba en muchos países europeos, con investigaciones y tests en torno al cambio de potencia, la frecuencia y los servicios de distribución, entre otros factores.



"Aunque la disponibilidad generalizada de vehículos con tecnología V2X aún tardará algunos años, la industria ha reconocido su potencial comenzando a desarrollar el hardware y el software. Pero el primer gran paso hacia ese futuro ya es una realidad con la tecnología Battery-To-Grid (BTG), que facilita el almacenamiento de energía en las baterías de las estaciones de recarga y su inyección a la red cuando sea necesario", continúa el responsable de XCharge.



Una de las fábricas de XCharge ha puesto en práctica esta capacidad. Un sistema fotovoltaico de 7 kW alimenta a la gama Net Zero Series durante el día, que sirve de apoyo a un sistema de aire acondicionado de 25 kW para la oficina y la carga simultánea de vehículos eléctricos. Durante las horas de menor demanda, se carga desde la red, optimizando los costes y garantizando un suministro de energía estable.



Los cargadores Net Zero Series de XCharge EU están equipados con una potencia de salida de hasta 210 kW y un sistema de almacenamiento de energía de hasta 233 kWh (ampliable hasta 466 kWh), ofreciendo una carga de alta potencia para vehículos eléctricos en áreas con baja potencia de entrada de la red -como lugares aislados y aparcamientos-, evitando costosas actualizaciones y el tiempo que implican.



EDP es uno de los partners de XCharge EU que, desde finales de 2023, está desplegando los cargadores Net Zero Series en estaciones de servicio y otras ubicaciones como centros comerciales y hoteles en diversos países europeos, incluyendo España y Portugal.



Por su parte, Electra ha implementado los cargadores Net Zero Series en ubicaciones con gran demanda que también aprovechan las ventajas de almacenamiento de energía y carga ultrarápida de la gama, incluyendo el parking del supermercado Intermaché en Fitz-James (Francia) y el aparcamiento de la cafetería Kavus Coffee Roasters de Amberes. Electra también prevé instalar los cargadores de XCharge EU próximamente en España.



Sostenibilidad y reducción de costes

Como solución energética integral, Net Zero Series cuenta con conectividad B2G, ayudando a estabilizar el sistema eléctrico al enviar la energía almacenada de vuelta a la red durante los picos de demanda. Además, se integra perfectamente con los sistemas fotovoltaicos, lo que permite el uso de fuentes de energía renovables para alimentar la carga sostenible de vehículos eléctricos.



Junto a sus ventajas en términos de disponibilidad energética y sostenibilidad, los cargadores Net Zero Series de XCharge EU también reducen los costes al almacenar la energía durante las horas de menor demanda y menor precio y al instalarse en estaciones con una potencia de red tan baja como 6 hasta 60 kW.



La tecnología de carga bidireccional constituye un tema clave para el sector, tanto que la próxima edición de la feria The smarter E Europe dedicará una exposición especial a los productos, aplicaciones y soluciones de carga bidireccional que ya están disponibles en el mercado. El evento también incluye el fórum Power2Drive, el principal punto de encuentro del sector de la movilidad eléctrica en Europa, al que XCharge acudirá nuevamente este año con un stand en el pabellón B6 para compartir las últimas tendencias del sector y mostrar su oferta de soluciones.



Como concluye Lázaro, "la sustitución del vehículo de combustión por el eléctrico supone un enorme cambio tecnológico y energético. La carga bidireccional nos permitirá seguir avanzando hacia un paradigma de soluciones de alimentación para el vehículo eléctrico, los hogares y la propia red basado en un ecosistema totalmente conectado e integrado".



Acerca de XCharge EU

XCharge Europe es un proveedor de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías. Con sede en Hamburgo desde 2017, la compañía apoya a los líderes del sector con soluciones de carga de última generación y servicios postventa fiables. Con la incorporación de un nuevo laboratorio de pruebas en Hamburgo en 2024, junto con las instalaciones de pruebas de SGS en Madrid, XCharge Europe refuerza su compromiso con el mercado europeo, lo que permite realizar pruebas rigurosas de productos, diseñar soluciones personalizadas e impulsar el avance de la movilidad eléctrica en toda la región.



Acerca de XCharge

XCharge (NASDAQ: XCH), fundada en 2015, es un líder mundial en soluciones de carga para vehículos eléctricos. La compañía ofrece soluciones integrales de carga de vehículos eléctricos que incluyen principalmente cargadores rápidos de CC, los avanzados cargadores rápidos de CC integrados en baterías, así como servicios complementarios. Mediante la combinación de la tecnología de carga patentada de XCharge, la tecnología del sistema de almacenamiento de energía y los servicios adicionales, la compañía optimiza la eficiencia de la carga de los vehículos eléctricos y libera el valor potencial del almacenamiento y la gestión de la energía. Comprometida con la provisión de soluciones innovadoras y eficientes para la carga para vehículos eléctricos, XCharge trabaja activamente para impulsar un futuro global sostenible fundamental para el crecimiento y el desarrollo a largo plazo.



[i] Transport & Environment, octubre 2024.





Emisor: XCharge

Contacto

Nombre contacto: Nina Janmaat

Descripción contacto: TEAM LEWIS

Teléfono de contacto: 91 926 62 82