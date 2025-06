Tecnología sin precedentes: la energía del futuro ya impulsa tierra, mar, aire y espacio

(Información remitida por la empresa firmante)

El Neutrino Energy Group despliega un nuevo paradigma energético global sin redes, sin combustibles y sin interrupciones

Madrid, 11 de junio de 2025.-

Ya no se discute si debe haber una transición energética global, sino con qué urgencia y dirección. Mientras la atención se centra en la solar y eólica, la neutrinovoltaica supera lo experimental, afianzándose industrialmente. No es promesa, sino realidad funcional que redefine movilidad, aviación, navegación y comunicaciones. En este avance está Neutrino Energy Group.



La neutrinovoltaica convierte la energía cinética de los neutrinos y otras formas de radiación no visible en electricidad. Mediante nanomateriales con capas alternas de grafeno y silicio dopado, se generan vibraciones atómicas cuya frecuencia resonante se transforma en corriente continua. A diferencia de las fuentes dependientes del entorno, esta tecnología ofrece un suministro energético constante, predecible y escalable.



Sin combustible, sin emisiones: Neutrino Power Cube

El Neutrino Power Cube marca una ruptura con los modelos energéticos convencionales: un sistema modular, compacto y sin emisiones que genera entre 5 y 6 kW de forma continua, sin ruido ni conexión a la red. Con apenas 50 kg y sin necesidad de combustible, puede instalarse en cualquier entorno, abriendo paso a una descentralización energética real y permanente.



Independencia energética sobre ruedas: Pi Car

El Pi Car traslada esta lógica a la automoción: sin enchufes ni estaciones de carga. Su carrocería y techo incorporan materiales neutrinovoltaicos que generan energía de forma continua, tanto en marcha como aparcado, recuperando hasta 100 km de autonomía por hora en condiciones estándar. En el desarrollo colaboran Simplior Technologies (gestión energética con IA), C-MET Pune (materiales avanzados) y SPEL Technologies (integración de baterías). También se investigan soluciones de retrofit para convertir vehículos eléctricos actuales en plataformas autónomas.



Aeronáutica sin restricciones: Pi Fly

Pi Fly es la apuesta de Neutrino Energy Group por una aviación no tripulada libre de combustibles fósiles. Se están ensayando drones multirrotor y de ala fija con sistemas neutrinovoltaicos y supercondensadores. La siguiente fase incluirá aeronaves VTOL autónomas para carga, respaldadas por estaciones móviles de hidrógeno alimentadas con la misma tecnología, creando una infraestructura aérea totalmente off-grid.



Revolución marina: Nautic Pi

La tecnología también avanza en el ámbito marítimo: con Nautic Pi, Neutrino Energy Group desarrolla embarcaciones impulsadas por energía neutrinovoltaica, sin motores térmicos ni recarga externa. Ideales para misiones prolongadas y entornos remotos o submarinos, permiten una navegación autónoma, sostenible y sin emisiones.



Infraestructura invisible: Proyecto 12742

El Proyecto 12742 investiga la transmisión de datos mediante neutrinos, sin depender de ondas de radio ni verse afectado por obstáculos físicos. Al atravesar materiales densos sin perder integridad, esta tecnología habilita canales de comunicación seguros, instantáneos y casi imposibles de interceptar, con alto valor estratégico para sectores sensibles, exploración espacial y comunicaciones críticas.



En la carrera global por la descarbonización, Neutrino Energy Group no teoriza: actúa. Con un equipo internacional de élite, alianzas estratégicas y aplicaciones en fase avanzada, la neutrinovoltaica ya no es promesa, es realidad. Y está transformando el paradigma energético global.



Neutrino Energy Group

Neutrino Scientific Board

Holger Thorsten Schubart – CEO

Sitio web: www.neutrino-energy.com



