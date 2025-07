TerraMaster lanza D1 SSD Plus: carcasa SSD USB4 portátil de 40 Gbps de ultra alta velocidad y sin ruido

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2025.-

TerraMaster, una marca líder en soluciones de almacenamiento, presenta el D1 SSD Plus, una caja SSD USB4 diseñada para profesionales creativos, gamers y usuarios de oficina móvil. Con una velocidad ultra alta de 40 Gbps y un rendimiento térmico excepcional, responde a las exigencias de edición de vídeo 4K/8K, discos de arranque en macOS y expansión de almacenamiento para Mac mini, estableciendo un nuevo estándar en almacenamiento portátil de alto rendimiento

Características destacadas del D1 SSD Plus



Rendimiento USB4 de ultra alta velocidad

Equipado con una interfaz USB4 de 40 Gb/s, el D1 SSD Plus, combinado con SSD NVMe de alto rendimiento (como el Samsung 990 PRO o el WD Black SN850X), alcanza velocidades de lectura de hasta 3853 MB/s y escritura de hasta 3707 MB/s. Transfiere un vídeo de 3 GB en aproximadamente 1 segundo, ideal para edición de vídeo 4K/8K, transferencia de grandes volúmenes de datos y ejecución de aplicaciones.



Refrigeración eficiente y funcionamiento silencioso

El D1 SSD Plus cuenta con una carcasa de aleación de aluminio grado aeroespacial con disipadores de doble cara de gran superficie y un diseño térmico optimizado. Mantiene temperaturas óptimas sin necesidad de ventilador, evitando la pérdida de rendimiento. Su operación silenciosa de 0 dB(A) lo hace ideal para estudios de grabación profesionales y oficinas silenciosas, garantizando estabilidad incluso en tareas exigentes como renderizado de vídeo o procesamiento de bases de datos.



Diseño y fabricación de alta calidad

Fabricado con aleación de aluminio de grado aeroespacial, ofrece una resistencia un 300 % superior al metal estándar. Su estructura sin juntas, elaborada con mecanizado CNC multieje, ofrece bordes suaves y precisión milimétrica. La superficie mate y satinada brinda una estética elegante que combina perfectamente con dispositivos Mac y PC.



Diseño pensado para el usuario

El indicador LED microperforado mejora la visibilidad en entornos de poca luz, y el sistema de instalación permite reemplazar el SSD en solo 2 minutos. Las bases de silicona antideslizantes reducen el riesgo de caídas accidentales. El producto incluye 2 años de garantía global y soporte técnico de por vida, garantizando la seguridad de los datos y la satisfacción del usuario.



Amplia compatibilidad y portabilidad

Compatible con SSD NVMe M.2 2280, el D1 SSD Plus funciona con interfaces USB4, Thunderbolt 3/4/5 y USB-C, y es compatible con macOS, Windows, Linux y PS5. Admite desde SSDs económicos hasta unidades de alta capacidad de 8 TB, con soporte para futuros modelos de mayor capacidad. Su diseño compacto y estilizado lo hace altamente portátil, ideal para creadores de contenido, gamers, profesionales en movimiento y usuarios de Mac mini.



Copia de seguridad inteligente multidispositivo

El D1 SSD Plus incluye la exclusiva app TDAS, compatible con las últimas versiones de iOS y Android, para realizar copias de seguridad de fotos, vídeos y datos con un solo toque. El software gratuito TPC Backupper permite realizar copias de seguridad programadas, incrementales y diferenciales en Windows 8/10/11, mientras que los usuarios de Mac pueden utilizar Time Machine sin problemas. Ideal tanto para fotógrafos profesionales como para usuarios domésticos y empresariales.



Funciones profesionales para el trabajo creativo

El D1 SSD Plus admite el uso como disco de arranque en macOS, permitiendo ejecutar directamente el sistema operativo o aplicaciones. Es ideal para edición de vídeo 4K/8K en Adobe Premiere Pro, procesamiento de imágenes en Lightroom y análisis de datos en tiempo real, facilitando flujos de trabajo eficientes para profesionales creativos.



Aplicaciones versátiles para necesidades diversas

El D1 SSD Plus se adapta a una amplia variedad de escenarios profesionales y cotidianos:



• Creadores de contenido y fotógrafos: gestión de vídeos 4K/8K e imágenes RAW de alta resolución

• Entusiastas tecnológicos y gamers: solución de almacenamiento de alta velocidad

• Profesionales de negocios: soporte para oficina móvil y viajes

• Usuarios de Mac mini: expansión de almacenamiento o uso como disco de arranque

• Usuarios generales: almacenamiento portátil para el día a día



Disponibilidad

El TerraMaster D1 SSD Plus ya está disponible a través del sitio web oficial de TerraMaster y distribuidores autorizados. Incluye 2 años de garantía global y soporte técnico de por vida.

"Experimenta hoy mismo el rendimiento del almacenamiento portátil USB4 de alta velocidad".



Para más información, visitar: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-das/d1-ssd-plus.html



Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras, que ofrece productos como almacenamiento conectado en red (NAS) y almacenamiento de conexión directa (DAS), cada vez más populares en más de 40 países y regiones. Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de tecnología de almacenamiento, TerraMaster responde a las necesidades de usuarios domésticos, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y entornos empresariales, ofreciendo soluciones fiables, eficientes y adaptadas a cada escenario.







