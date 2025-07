The Lemon Tree Education recuerda que estudiar en Estados Unidos mejora las notas y aporta madurez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de julio de 2025.-

The Lemon Tree Education destaca que estudiar un curso escolar en EE. UU. no solo mejora el inglés, sino que impulsa el rendimiento académico, refuerza la madurez personal y abre nuevas oportunidades de futuro

Estudiar un año escolar en Estados Unidos supone mucho más que mejorar el inglés: es una transformación personal y académica. El programa J-1, impulsado por el gobierno norteamericano desde 1961, permite a estudiantes internacionales de secundaria vivir un curso académico completo en EE. UU., conviviendo con una familia anfitriona y asistiendo a un instituto local.



Cada año, cientos de estudiantes españoles de ESO y Bachillerato dan este paso. "Es un antes y un después, tanto para ellos como para sus familias", señala Oliver Rodríguez-Pearson, experto en educación internacional y portavoz de The Lemon Tree Education.



El crecimiento personal es uno de los principales beneficios. Un estudio de AFS Intercultural Programs muestra que el 92% de los participantes afirman haber mejorado habilidades clave como la adaptación, la comunicación intercultural o la resolución de problemas. "Son competencias esenciales para cualquier carrera futura y se desarrollan de forma natural durante la inmersión", explica Oliver Rodríguez-Pearson.



Según Rotary Youth Exchange, el 95% de los jóvenes que participan en estos programas regresan a casa sintiéndose más maduros, independientes y seguros de sí mismos. "Vuelven con otra mirada, otra energía", cuenta Rodríguez-Pearson. "Después de haber vivido en otro país, con otra familia y de haberse enfrentado solos a nuevos retos, vuelven con ganas de aportar, de descubrir, de crecer", añade.



A nivel académico y profesional, los beneficios son notables. El informe "The Impact of Secondary School Exchange Programs" del Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) indica que el 89% de los estudiantes internacionales de secundaria mejora significativamente tanto en su nivel de inglés como en su rendimiento académico general tras su año en Estados Unidos.



Además, estudiar en EE. UU. se convierte en una ventaja competitiva para acceder a estudios superiores. Según la American Council on Education (ACE), el 78% de los estudiantes internacionales de secundaria que estudian en Estados Unidos acceden posteriormente a universidades fuera de su país de origen, frente al 41% de media global.



En el ámbito profesional, el 85% de los exalumnos de programas escolares de intercambio considera que esta vivencia fue determinante para acceder a becas, prácticas o empleos en entornos internacionales (Youth For Understanding, 2019).



La decisión de enviar a un hijo a estudiar un año fuera no es sencilla y surgen dudas y miedos. Por eso, contar con una guía experta es fundamental. En The Lemon Tree Education, cada estudiante recibe atención personalizada desde el primer momento: orientación inicial para las familias, sesiones de preparación antes del viaje y seguimiento continuado durante toda la estancia. Un mentor está disponible para atender cualquier necesidad y se encargan de facilitar la convalidación de los estudios al regresar a España. "Nuestro objetivo es que la experiencia sea un impulso, no una complicación", subraya Oliver Rodríguez-Pearson.



Para las familias interesadas en ofrecer a sus hijos una experiencia transformadora, The Lemon Tree Education ofrece información y acompañamiento sobre el programa J-1, resolviendo todas las dudas sin compromiso.







