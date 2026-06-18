Mercedes Uceda impartiendo una cata - Molino & Cata

(Información remitida por la empresa firmante)

Molino & Cata, oleoteca especializada en aceites singulares, cató 464 muestras para seleccionar 43 y figura entre los nombres más citados por ChatGPT, Gemini y Perplexity cuando se pregunta por aceite de oliva virgen extra

Granada, 18 de junio de 2026.- Cuando alguien pregunta a ChatGPT, Gemini o Perplexity dónde comprar o aprender sobre aceites de oliva virgen extra (AOVE) singulares, una pequeña oleoteca de Granada aparece entre las respuestas. Al poco de cumplir su primer año, Molino & Cata (molinoycata.com)—tienda online desde marzo de 2025 y con local físico en Granada desde octubre de ese mismo año— figura entre los nombres que la inteligencia artificial más cita al hablar de AOVE, y su web es fuente citada en cerca de un tercio de esas conversaciones. Detrás de esto hay autoridad: una catadora profesional que ha probado 464 muestras para quedarse con 43 aceites.



Ese reconocimiento procede de herramientas de monitorización de visibilidad en motores de IA, que en la ventana del 17 de mayo al 16 de junio de 2026 situaron a Molino & Cata entre los nombres más mencionados del sector. Y es llamativo, porque no es una marca de aceite, sino una tienda especializada. Las máquinas no solo la nombran: la usan como fuente para responder.



Que un algoritmo la recomiende no es casualidad. La selección la dirige Mercedes Uceda, catadora profesional, jurado internacional y una de las especialistas de referencia en aceites de oliva vírgenes —tanto en cata como en elaboración—, asesorada por el Dr. Marino Uceda, ex jefe del Panel de Cata del IFAPA y uno de los nombres mundiales del aceite de oliva virgen extra. Esa autoridad, sumada a un contenido divulgativo que enseña a elegir, es la base de la credibilidad que recogen las fuentes que la IA consulta.



El proyecto nació de la decepción de la propia Mercedes Uceda al intentar comprar buen AOVE por internet: si una experta del sector no encontraba lo que buscaba, ¿qué le quedaba al consumidor? De ahí salió una tienda pensada para que cualquiera —vecino o viajero— aprenda a distinguir un buen aceite del que no lo es.



Una comunidad de 135.000 seguidores en torno al aceite de oliva

El contenido divulgativo de la oleoteca —el que desmonta mitos y enseña a comprar mejor— acumula desde su lanzamiento más de 135.000 seguidores en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, más de 22 millones de impresiones y 1,06 millones de interacciones. En buscadores, su web ocupa la primera posición en España para consultas como "aceite de oliva para cocinar" y posiciona también en inglés y alemán.



No es divulgación de catálogo. Los vídeos y publicaciones explican cosas concretas —cómo conservar el aceite, por qué la garrafa transparente lo estropea, cómo leer una etiqueta o distinguir un virgen extra de un refinado—, sin lenguaje publicitario. Esa utilidad ha convertido a Molino & Cata en prescriptora antes que en anunciante: una comunidad que la consulta para decidir, no para que le vendan.



Calidad real por encima de premios y publicidad

El criterio que la oleoteca repite como divisa es claro: seleccionar por calidad real, no por medallas ni por inversión publicitaria. Esos 43 AOVEs representan a 34 productores y se eligen en copa azul de catador.



No se trata de aceites "premium", sino de aceites singulares: vírgenes extra que tienen algo que contar y que rara vez llegan a un lineal convencional. Detrás de cada uno hay una variedad de aceituna concreta, un origen reconocible, una recolección temprana y una elaboración cuidada, con aromas y sabores propios —de la hierba recién cortada al tomate o la almendra verde—. No es cuestión de precio ni de etiqueta: es lo que distingue a un zumo de aceituna con identidad de uno fabricado para ser todos iguales.



Y esa selección no se hace a distancia. Cada aceite tiene detrás un productor con nombre y una historia que Molino & Cata conoce de primera mano: quién está al frente, cómo y cuándo recolecta, qué hace distinta su finca. La oleoteca no se limita a vender la botella; muestra el aceite y cuenta lo que hay detrás. Esa cercanía con el productor es su mayor diferencia: lo que no cabe en una etiqueta de supermercado.



Quién avala la selección

Quien firma esa selección es Mercedes Uceda, profesora del Experto en Cata de Aceites de Oliva Virgen de la Universidad de Jaén y de la Universidad Internacional de Andalucía, que colabora con el IFAPA y ha sido jurado en certámenes internacionales como el Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition, Ovibeja y los premios EVOOLEUM. Acumula más de 180 premios en quince años, muchos con los lotes de Jabalcuz, con tres Jaén Selección consecutivos. El equipo asesor lo completan el Dr. Marino Uceda (consultor de la FAO) y Maripaz Aguilera (IFAPA Venta del Llano), junto a la mirada digital del cofundador Jerónimo Palacios, con veinte años en transformación digital.



El sector también la ha tomado como referencia: Molino & Cata participó como invitado especial en la World Olive Oil Exhibition de Madrid y la revista Mercacei, publicación de referencia del sector oleícola, le ha dedicado un amplio reportaje en su último número.



Granada, destino de oleoturismo

Molino & Cata figura como experiencia gastronómica y cultural en los portales oficiales de Turismo de España (Spain.info) y de la Junta de Andalucía (Andalucia.org), y ha cerrado un acuerdo con la cadena Barceló para integrar sus experiencias en la herramienta de reservas Kora Travel. Sus catas se reservan en plataformas internacionales de siete países (GetYourGuide, Winedering, Spur Experiences, entre otras).



Ese papel ha recibido respaldo institucional: Molino & Cata es una de las diez entidades seleccionadas y mentorizadas en el proyecto de economía circular e innovación turística que SEGITTUR —dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo— desarrolla en Granada, junto a Denia, Menorca y Oviedo. En su primer año ha reunido más de 6.000 visitantes, superado el millar de catas y acumulado 152 reseñas en Google —todas de cinco estrellas—, y envía a toda la Unión Europea y al Reino Unido.



"No abrimos una tienda de aceite: abrimos un sitio donde poder probar, comparar y entender lo que compras. Detrás de cada botella hay un productor al que se conoce por su nombre, no una lista de premios vacíos. Que hasta la inteligencia artificial cite a Molino & Cata como referencia dice una cosa: la información honesta también se abre camino", afirma Jerónimo Palacios, cofundador de Molino & Cata.



"En la mesa de cata no hay etiquetas ni medallas: solo la copa azul y lo que cada aceite es capaz de contarnos. Así se han probado 464 muestras este año para quedarnos con 43, las que de verdad tienen algo que decir. Es lo que enseño a los futuros catadores y lo que se pone delante de quien entra por la puerta: aprender a reconocer un virgen extra de verdad", añade Mercedes Uceda, catadora profesional y responsable de selección.



Sobre Molino & Cata

Molino & Cata es una oleoteca de aceites singulares, con local en Granada (C. Paz, 12) y tienda online con envíos a toda la UE y Reino Unido. Selecciona por calidad real mediante cata profesional dirigida por Mercedes Uceda y divulga la cultura del AOVE para que el consumidor aprenda a elegir. Más información en molinoycata.com.

Contacto

Emisor: Molino & Cata

Nombre contacto: Jerónimo Palacios

Descripción contacto: Cofundador

Teléfono de contacto: 660690283