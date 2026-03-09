Toledo reúne cerca de 200 expertos internacionales en inmunización y salud pública - IIS26

Madrid, 09 de marzo de 2026.-

Toledo ha acogido los días 5 y 6 de marzo el International Immunization Summit 2026 (IIS26), celebrado en el Hotel Beatriz, con la participación de cerca de 200 profesionales del ámbito sanitario, científico e institucional. Durante dos jornadas, el encuentro ha abordado los principales retos actuales en vacunación, prevención y salud pública, con especial atención a COVID-19, el enfoque One Health, el papel de los profesionales sanitarios en la inmunización y las claves regulatorias a nivel nacional y europeo.

El IIS26 ha reunido perfiles de referencia de salud pública, medicina preventiva, farmacia comunitaria, enfermería e investigación, además de representantes de instituciones y organismos vinculados a la toma de decisiones en inmunización y preparación frente a amenazas emergentes. El programa ha incorporado también la visión europea con la participación de representantes de la Comisión Europea (DG HERA y DG SANTE), junto con voces expertas del ámbito regulatorio y sanitario, así como de directores generales de Salud Pública.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido el análisis del riesgo epidémico y pandémico y la capacidad de anticipación. La conferencia inaugural, “Epidemics and pandemics… What’s next?”, ha abierto el programa con una mirada a los escenarios de futuro y a las prioridades para reforzar la prevención y la respuesta desde la salud pública.

One Health y riesgo pandémico

En esa misma línea, el debate One Health, moderado por la investigadora del CSIC Margarita del Val, ha puesto el foco en la relación entre salud humana, animal y ambiental, y en cómo ese enfoque se conecta con la prevención y con desafíos como las resistencias antimicrobianas. En esta sesión han participado expertos como Adolfo García-Sastre, Pilar Mateo y Helena Moza, en un intercambio centrado en el papel de la inmunización en un entorno sanitario cada vez más interconectado.

La primera jornada ha incluido además un debate entre Directores Generales de Salud Pública de diferentes comunidades autónomas, que ha permitido contrastar prioridades, estrategias y necesidades sobre el terreno. A continuación, el bloque institucional “La vacunación en un mundo interconectado: experiencias y retos a nivel global” ha aportado perspectiva europea e internacional con la participación de Laurent Muschel (DG HERA), Marta Valenciano (DG SANTE) y Sara Arias (ISGlobal), bajo la moderación del Dr. Amós García.

El IIS26 ha dedicado también un espacio específico al papel del farmacéutico en prevención, con el debate “De la dispensación a la inmunización activa”, moderado por Rosario Cáceres, y con la participación de perfiles profesionales vinculados a la farmacia comunitaria y al modelo de servicios de salud en el ámbito europeo.

Lecciones de la pandemia y claves para el futuro

La segunda jornada ha retomado la actualidad sanitaria con el debate “COVID-19: lo que hemos aprendido y lo que aún nos queda por aprender”, moderado por Javier Castrodeza, con ponentes como Daniel Ocaña, José Antonio Navarro, Jaime Jesús Pérez y Marta Molina. La sesión ha puesto el acento en los aprendizajes acumulados, los retos pendientes y la necesidad de sostener estrategias de prevención eficaces, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

En el bloque regulatorio, el encuentro ha abordado el marco de decisión “del ámbito nacional al europeo” en una mesa moderada por Agustín Portela, con participación de Sol Ruiz, vinculada a la AEMPS y al trabajo europeo en materia de evaluación y respuesta.

El programa se ha completado con una sesión dedicada a enfermería, “en primera línea de la inmunización: confianza, comunicación y cuidado del paciente”, y un debate sobre determinantes sociales de la vacunación, centrado en el papel de redes sociales, sociología, medios de comunicación y asociaciones de pacientes. La clausura ha corrido a cargo de Adolfo García-Sastre, con una conferencia sobre el futuro de las vacunas frente a la gripe estacional y posibles pandemias.

El International Immunization Summit 2026 cierra así dos jornadas centradas en una idea transversal: reforzar la inmunización exige combinar evidencia científica, coordinación institucional y confianza social, con una conversación pública basada en datos y liderada por quienes trabajan en prevención y salud pública cada día.

