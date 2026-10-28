Tony Blamey, CEO de Fotocasa Group, entre los líderes más influyentes del sector inmobiliario en España

Tony Blamey, General Manager de Fotocasa Group - Fotocasa Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Tony Blamey, General Manager de Fotocasa Group, ha sido reconocido por CEO Monthly en el marco de los Most Influential CEO Awards 2026 con el galardón "Most Influential CEO 2026: PropTech Leadership" en España, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria y liderazgo en el ámbito de la tecnología aplicada al sector inmobiliario

Madrid, 28 de octubre de 2026.-El reconocimiento se completa con una segunda distinción para la compañía: "Leading Digital Real Estate Marketplace 2026" en España, que reconoce a Fotocasa por su posicionamiento como marketplace inmobiliario digital en el mercado español. Los "Most Influential CEO Awards", organizados por CEO Monthly Magazine, reconocen a directivos de distintos sectores que destacan por su capacidad de liderazgo, visión estratégica, innovación e impacto en sus organizaciones y mercados. Según la propia organización, los ganadores son seleccionados por su equipo interno de investigación a partir de un análisis que tiene en cuenta, entre otros aspectos, la experiencia y trayectoria de los candidatos, el reconocimiento externo, su presencia digital, la calidad de sus productos y servicios y la evolución de sus organizaciones.



"Recibir este reconocimiento es un gran honor, pero, sobre todo, es un reconocimiento al trabajo y al talento de todo el equipo de Fotocasa y habitaclia. La transformación del sector inmobiliario está avanzando a gran velocidad y nuestra responsabilidad como firma PropTech es utilizar la tecnología, los datos y la inteligencia artificial para hacer que encontrar una vivienda y gestionar un negocio inmobiliario sea cada vez más sencillo, eficiente y transparente. Este premio nos anima a seguir innovando y, especialmente, a mantenernos cerca de las necesidades reales de las personas y los profesionales a los que damos servicio", explica Tony Blamey, General Manager de Fotocasa Group.



Más de 20 años impulsando la transformación digital del sector inmobiliario

La trayectoria de Tony Blamey está estrechamente vinculada a la evolución tecnológica del sector inmobiliario. Antes de incorporarse a Fotocasa, desarrolló durante más de 20 años su carrera profesional en la industria PropTech en Australia. Blamey ocupó diferentes posiciones de responsabilidad en Domain Group, uno de los principales marketplaces inmobiliarios australianos, donde ejerció, entre otros cargos, como Chief Commercial Officer y Chief Product & Customer Experience Officer. Durante esta etapa participó en el desarrollo e implantación de nuevos productos y servicios digitales dirigidos tanto a quienes buscan vivienda como a los profesionales inmobiliarios. Su trayectoria en Domain Group también estuvo vinculada a la consolidación de diferentes marcas del ecosistema inmobiliario digital, entre ellas Domain, Commercial Real Estate, Real-Time-Agent, MyDesktop, Homepass y PriceFinder. En 2017 formó parte del equipo directivo que llevó a Domain Group a cotizar en la Bolsa de Valores de Australia (ASX).



En 2021 se incorporó a Different como Chief Revenue Officer, donde trabajó en la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la gestión inmobiliaria y en el desarrollo de nuevos modelos de prestación de servicios. Asimismo, ha ejercido como consultor para compañías PropTech a nivel internacional. En octubre de 2024, Blamey se incorporó a Fotocasa como General Manager, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la innovación de la marca en el mercado español.



Un nuevo capítulo para Fotocasa Group

La distinción llega en un momento especialmente relevante para Fotocasa Group, tras su acuerdo con el grupo Scout24 en marzo de 2026. La operación supuso la integración de la compañía en uno de los principales grupos europeos de marketplaces inmobiliarios, manteniendo sus marcas y su liderazgo local en España. Con esta operación, Fotocasa Group y Scout24 alcanzan conjuntamente una red de 27 millones de usuarios mensuales y dan servicio a más de 40.000 clientes profesionales. La integración tiene entre sus objetivos acelerar la digitalización del sector inmobiliario, ampliar las capacidades de producto y datos y desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial.

Contacto

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