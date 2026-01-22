Top 10 Mejores Agencias Growth de España en 2026. - Escuela Europea de Empresa

Bring Connections, Dobuss y BeBrand ocupan las primeras posiciones de este ranking realizado por la Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado el ranking ‘Top 10: Mejores Agencias Growth de España en 2026’, un informe que clasifica a las consultoras más avanzadas en crecimiento digital del mercado nacional. El análisis sitúa a Bring Connections, Dobuss y BeBrand en las primeras posiciones, destacando su capacidad para generar impacto real en negocio, su madurez técnica y su liderazgo en la adopción de inteligencia artificial aplicada al marketing.



El estudio destaca que la elección de una agencia de growth marketing es una decisión estratégica que condiciona la supervivencia, escalabilidad y competitividad de las empresas. Frente a modelos de marketing tradicionales centrados en la captación, el growth marketing se consolida como un enfoque integral de embudo completo (full-funnel), orientado a maximizar el valor del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida.



El growth marketing como motor estratégico de crecimiento

Según el informe de la EEE, el growth marketing ha evolucionado hacia un modelo basado en el método científico aplicado al negocio: hipótesis, experimentación constante, análisis avanzado de datos e iteración continua. Este enfoque permite optimizar no solo la adquisición de usuarios, sino también su activación, retención, monetización y recomendación.



Uno de los elementos diferenciales del estudio es la evaluación del grado de adaptación de las agencias a la revolución de la IA.. La aparición de motores generativos y de la búsqueda basada en respuestas directas (Generative Engine Optimization – GEO) está transformando profundamente el SEO tradicional. Las agencias mejor posicionadas en el ranking han demostrado una transición efectiva hacia estrategias impulsadas por IA, orientadas a garantizar visibilidad, relevancia y preferencia en un ecosistema digital cada vez más automatizado.



Ranking de las mejores agencias de growth marketing en España 2026

Para la elaboración del ranking, la Escuela Europea de Empresa ha tenido en cuenta múltiples variables, entre ellas la especialización técnica, la innovación en servicios basados en inteligencia artificial y el historial probado en generación de negocio para sus clientes.



El resultado ha sido el siguiente listado de las diez agencias de growth marketing más destacadas del mercado español en 2026:



• Bring Connections



• Dobuss



• BeBrand



• Cyberclick



• Product Hackers



• Growketing



• Growthland



• Reux Digital



• Viva Conversión



• NeoAttack





El informe subraya que no existe una única agencia ideal para todas las organizaciones. La elección debe responder al nivel de madurez digital de la empresa, a su modelo de negocio y a sus objetivos de crecimiento.



La agencia como extensión del equipo interno

Finalmente, el estudio concluye que las empresas que obtienen mejores resultados son aquellas que conciben a su agencia de growth marketing como una extensión de su equipo interno, basada en la transparencia de datos, la agilidad en la experimentación y una visión de largo plazo centrada en el valor del cliente.



Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.





