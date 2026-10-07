El turismo de bodas se perfila como uno de los grandes motores económicos del turismo en España

Topboda - Topboda

(Información remitida por la empresa firmante)

En el congreso Topboda se hablará de ello, España ya es el quinto destino mundial para bodas internacionales y este mercado genera un creciente impacto económico, empleo y actividad para hoteles, empresas y destinos.

Marbella, octubre de 2026. — El turismo de bodas se está consolidando como una de las grandes oportunidades de crecimiento para la industria turística española. El fuerte incremento de las bodas de destino a nivel internacional, unido al elevado gasto asociado a este tipo de viajes y a su capacidad para movilizar diferentes sectores de la economía, sitúa a España ante una oportunidad estratégica para posicionarse como uno de los grandes destinos mundiales de bodas.

Este será uno de los principales temas que se abordarán en el congreso Topboda Marbella, que se celebrará los próximos 26 y 27 de octubre con la participación de 80 profesionales entre wedding planners, hoteles, venues, diseñadores, fotógrafos, videógrafos y empresas especializadas en bodas y eventos de lujo. El encuentro cuenta con la colaboración de Turismo Costa del Sol y con Puente Romano Marbella y Marbella Club como anfitriones.

UN MERCADO INTERNACIONAL EN EXPANSIÓN

Según el informe Destination Weddings Market Report 2025, publicado por ResearchAndMarkets, el mercado mundial de las bodas de destino pasó de 36.220 millones de dólares en 2024 a 47.690 millones en 2025, lo que supone un crecimiento anual del 31,7 %.

El mismo informe proyecta que el mercado alcanzará los 137.160 millones de dólares en 2029, con un crecimiento anual compuesto del 30,2 % durante el periodo de previsión.

Y la evolución continúa. La edición más reciente del informe de ResearchAndMarkets sitúa el mercado mundial de las bodas de destino en 41.630 millones de dólares en 2025, con una previsión de alcanzar 82.920 millones en 2030, a un CAGR del 14,7 %. El estudio incluye expresamente a España entre los mercados nacionales analizados, junto a países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, India o Australia.

Más allá de las diferencias metodológicas entre las distintas ediciones del estudio, el mensaje para la industria es inequívoco: las bodas de destino constituyen un mercado internacional de gran crecimiento y con una creciente integración con el turismo premium y la industria de la hospitalidad.

ESPAÑA, ANTE UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA

España reúne buena parte de los atributos que demanda este nuevo mercado internacional: clima, conectividad, gastronomía, patrimonio, diversidad de destinos, oferta hotelera de lujo y una comunidad profesional especializada.

Además, el impacto económico de una boda internacional va mucho más allá del propio evento. Una celebración de destino genera actividad en hoteles, transporte, restauración, ocio, experiencias, fotografía, decoración, entretenimiento, moda, belleza y numerosos servicios profesionales.

Las bodas internacionales suelen prolongarse durante varios días y convierten la celebración en una auténtica experiencia turística para parejas e invitados. Esto permite ampliar considerablemente el gasto y el impacto económico sobre el territorio.

En este sentido, el turismo de bodas puede contribuir a que España avance desde un modelo basado principalmente en la captación de visitantes hacia otro centrado también en experiencias, exclusividad y turismo de alto valor añadido.

LA SWTA, UNA PIEZA CLAVE PARA EL FUTURO DEL SECTOR

En este nuevo escenario cobra especial relevancia la creación de la Spain Wedding Tourism Association (SWTA), una asociación sin animo de lucro que nace con el objetivo de contribuir a dar mayor visibilidad y estructura a este segmento dentro de la industria turística española.

La existencia de una asociación especializada permite avanzar hacia una visión más global del fenómeno: conectar a los profesionales del sector, impulsar la colaboración público-privada, defender el papel estratégico de las bodas de destino y trabajar para que España sea reconocida internacionalmente no solo como un destino turístico, sino también como un destino de referencia para celebrar bodas internacionales.

MARBELLA, ESCAPARATE INTERNACIONAL

La elección de Marbella para celebrar Topboda no es casual. La Costa del Sol reúne muchos de los atributos que buscan las parejas internacionales: conexiones internacionales, climatología, hotelería, gastronomía, servicios de lujo y una amplia red de profesionales especializados.

Turismo Costa del Sol apuesta por el desarrollo de este segmento y por el posicionamiento del territorio como destino internacional para bodas, entendiendo su capacidad para generar actividad económica, atraer visitantes de alto valor y reforzar la imagen internacional del destino.

Durante dos días, Puente Romano Marbella se convertirá así en un escaparate de lo que España puede ofrecer al mercado internacional de bodas de lujo: hospitalidad, espacios singulares, gastronomía, experiencias y capacidad para desarrollar celebraciones personalizadas.

CONOCIMIENTO, NEGOCIO Y COMUNIDAD

Topboda reunirá en Marbella a líderes profesionales internacionales junto a algunas de las voces internacionales más relevantes del sector, con un programa que abordará estrategia, creatividad, diseño, lujo, internacionalización, comunicación, experiencia de cliente, gestión empresarial y bienestar profesional.

La limitación a 80 asistentes busca favorecer relaciones profesionales de calidad y convertir la conexión entre participantes en oportunidades reales de colaboración y negocio.

Para Andrés Parro, fundador de Topboda y presidente de la Spain Wedding Tourism Association SWTA, “España tiene una oportunidad extraordinaria para convertirse en uno de los grandes destinos internacionales de bodas, pero para conseguirlo necesitamos una industria más conectada, más profesional y con una verdadera visión internacional”.

Después de las ediciones celebradas del congreso en Four Seasons Hotel Madrid y Los Chapiteles en Granada, Topboda llega ahora a Marbella con la intención de seguir construyendo una comunidad profesional conectada y preparada para afrontar el crecimiento internacional de esta industria.

Marbella representa como pocos destinos la esencia de la nueva boda internacional: lujo, hospitalidad, talento, experiencias y una mirada abierta al mundo.

Más información: https://topboda.com/

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Andres Parro

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