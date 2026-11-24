Elia Cambón Crespo, Ladislau Baró Solà y Raquel Jiménez Garro - UDDI Universidad Digital

(Información remitida por la empresa firmante)

El acto, presidido por la rectora Elia Cambón Crespo, ha contado con la participación del ministro Ladislau Baró Solà y del secretario de Estado de Educación y Universidades, Josep Anton Bardina

Andorra, 24 de noviembre de 2026.- La jornada, con una destacada representación del ámbito empresarial, académico y social, ha servido para celebrar la puesta en marcha de un proyecto universitario nacido en el Principado con el objetivo de impulsar la educación digital, la innovación y la formación de talento.



La inauguración institucional llega pocas semanas después del comienzo de las clases de la primera promoción de UDDI Universidad Digital, una comunidad universitaria integrada ya por más de un centenar de estudiantes que han iniciado su formación en el Bachelor en Administración de Empresas (Bàtxelor en Administració d'Empreses) y el Bachelor en Informática (Bàtxelor en Informàtica).



Durante su intervención institucional, la rectora, Elia Cambón Crespo, ha destacado que "una universidad no comienza cuando se abre un edificio, sino cuando una comunidad decide aprender, enseñar, investigar y construir conocimiento juntos".



La rectora ha destacado también la vocación de la Institución de contribuir al desarrollo del país a través del conocimiento, afirmando que "UDDI Universidad Digital aspira a ser una universidad profundamente conectada con la realidad andorrana y plenamente integrada en las dinámicas internacionales del conocimiento".



En su intervención, el ministro Ladislau Baró Solà ha felicitado a UDDI Universidad Digital por su implantación en el Principado y ha agradecido que haya escogido Andorra para desarrollar su proyecto universitario. Asimismo, ha expresado el convencimiento de que "UDDI Universidad Digital contribuirá a formar talento, a generar conocimiento y a enriquecer el conjunto del sistema de enseñanza superior del país".



El ministro también ha remarcado que "detrás de cada matrícula hay una persona que confía tiempo, recursos y expectativas en su formación" y que, por este motivo, "la calidad, el rigor académico y la responsabilidad con los estudiantes deben ser siempre elementos esenciales de cualquier proyecto universitario".



Por su parte, Raquel Jiménez Garro, directora de Estrategia Online de Europa Education, ha señalado lo que representa la llegada del grupo educativo a Andorra y la vocación de permanencia del proyecto: "Nuestra llegada a Andorra responde a una convicción, hay espacio para proyectos universitarios nuevos, ambiciosos y serios".



Asimismo, ha añadido que "la presencia de Europa Education en el Principado constituye una apuesta a largo plazo para contribuir desde la educación al desarrollo del país".



Una reflexión sobre inteligencia artificial y transformación digital

La jornada ha incluido la conferencia "Aplicación práctica de la IA en el sector educativo", impartida por Pau Garcia-Milà, cofundador y co-CEO de Founderz y experto internacional de referencia en inteligencia artificial y transformación digital.



Flexibilidad y rigor como seña de identidad

La institución ofrece titulaciones oficiales reconocidas en el Espacio Europeo de Educación Superior y desarrolla su actividad académica bajo estándares de calidad alineados con las exigencias europeas. Su modelo educativo se sustenta en tres pilares fundamentales: flexibilidad, tecnología y accesibilidad.



Su actividad académica se complementa con un centro universitario ubicado en Andorra la Vella dedicado a la investigación, la transferencia de conocimiento y la celebración de actividades académicas y profesionales, reforzando la conexión entre universidad, empresa y sociedad.

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