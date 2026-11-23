UR Global y la Cámara de Comercio de Lima organizan una jornada sobre fiscalidad internacional en Perú - UR Global – Departamento de Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Lima, noviembre de 2026. UR Global y la Cámara de Comercio de Lima celebrarán el próximo 24 de noviembre una jornada gratuita dirigida a empresas peruanas con actividad internacional. El encuentro abordará los principales retos fiscales derivados de las operaciones con entidades no domiciliadas en Perú y las claves para planificar la apertura de filiales en el extranjero.

La iniciativa coincide con el décimo aniversario de UR Global Perú y busca proporcionar a las empresas herramientas prácticas para gestionar sus obligaciones tributarias, optimizar sus operaciones internacionales y valorar nuevas oportunidades de expansión.

Fiscalidad internacional: los principales retos para las empresas peruanas

El tratamiento tributario de los pagos al exterior y las obligaciones fiscales relacionadas con las operaciones con entidades no domiciliadas serán algunos de los principales asuntos que se analizarán durante el encuentro.

La jornada también abordará los aspectos que deben considerar las empresas antes de establecer una filial en otro país, desde las implicaciones fiscales y administrativas hasta las ventajas operativas que puede ofrecer disponer de una estructura societaria propia en el extranjero.

A través de este encuentro, UR Global y la Cámara de Comercio de Lima pretenden facilitar información especializada que ayude a las compañías peruanas a tomar decisiones fundamentadas sobre sus operaciones internacionales y sus proyectos de crecimiento.

UR Global celebra 10 años en Perú impulsando la internacionalización empresarial

La celebración de esta jornada tiene un significado especial para UR Global, que cumple diez años de actividad en Perú acompañando a empresas en sus procesos de expansión internacional.

Durante esta década, la consultora se ha especializado en la constitución y gestión integral de filiales internacionales, proporcionando asesoramiento contable, fiscal, laboral, legal y administrativo a compañías que desarrollan su actividad en diferentes mercados.

Actualmente, UR Global cuenta con oficinas propias en 11 países, una estructura que le permite ofrecer asesoramiento local y coordinar la gestión de las filiales internacionales de sus clientes.

Esta presencia facilita a las empresas el acceso a profesionales especializados en las particularidades normativas y operativas de cada mercado, un factor relevante a la hora de desarrollar negocios en el extranjero.

Asesoramiento gratuito para empresas interesadas en abrir filiales en el extranjero

Como parte de la iniciativa, UR Global ofrecerá a las empresas asistentes asesoramiento gratuito para estudiar la apertura de filiales en cualquiera de los 11 países donde dispone de oficinas propias.

Este servicio permitirá a las compañías interesadas conocer los requisitos necesarios para establecerse en nuevos mercados, evaluar las alternativas disponibles y comprender las implicaciones fiscales, legales y administrativas de su expansión internacional.

Con esta iniciativa, UR Global y la Cámara de Comercio de Lima refuerzan su compromiso con la internacionalización del tejido empresarial peruano, facilitando el acceso a conocimiento especializado y orientación práctica para el desarrollo de proyectos internacionales.

Inscripción gratuita al evento

La jornada se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en Lima y está dirigida a empresas peruanas que mantienen relaciones comerciales con el exterior o están valorando expandir sus operaciones a otros países.

Las empresas interesadas pueden consultar la información del encuentro y realizar su inscripción gratuita en la página oficial del evento de UR Global.

Sobre UR Global

UR Global es una consultora internacional especializada en la constitución y gestión integral de filiales de empresas con actividad internacional. Con oficinas propias en 11 países, ofrece servicios contables, fiscales, laborales, legales y administrativos para acompañar a las compañías en sus procesos de implantación, gestión y crecimiento en mercados extranjeros.

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