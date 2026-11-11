Vecino de Isla Cristina (Huelva, Andalucía) salda 346.847 € con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Huelva, 11 de noviembre de 2026.- Su estado de endeudamiento se originó a causa de que la empresa familiar de su padre, donde trabajaba, se arruinó, explican los abogados de Repara tu Deuda. El afectado ha conseguido cancelar 346.847 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al asesoramiento de Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la aplicación de este mecanismo legal en el país. La insolvencia surgió cuando el negocio familiar comenzó a sufrir impagos que comprometieron su continuidad.

Los impagos que acabaron afectando a toda una familia

Los clientes de la empresa dejaron de abonar las cantidades pendientes y los ingresos disminuyeron progresivamente. La falta de liquidez terminó provocando la ruina del negocio, con consecuencias económicas para el trabajador y el resto de su familia.

Según señalan los letrados, el afectado perdió la capacidad de atender sus obligaciones con los acreedores y llegó a tener dificultades para afrontar los gastos más elementales. Sus ingresos actuales tampoco resultan suficientes para cubrir esas necesidades, debido al sobreendeudamiento acumulado.

La resolución favorable le ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), mecanismo mediante el cual pueden cancelarse legalmente determinadas deudas cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Una legislación que permite recuperar el control económico

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015, inspirada en mecanismos de insolvencia personal desarrollados previamente en otros países europeos y en la necesidad de ofrecer una salida legal a particulares y autónomos sobreendeudados.

Para acogerse a ella es necesario encontrarse en insolvencia actual o inminente, actuar de buena fe y colaborar con el procedimiento aportando la documentación requerida, sin ocultar bienes ni ingresos. También existen restricciones relacionadas con determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores, en los términos previstos por la normativa.

Entre sus beneficios destacan la salida de los registros de morosidad por las deudas exoneradas y el cese de las reclamaciones correspondientes. Además, los beneficiarios pueden recuperar capacidad para planificar su economía, solicitar financiación sujeta a aprobación y adquirir bienes a su nombre conforme a la legislación aplicable.

Las opiniones compartidas por clientes de Repara tu Deuda destacan especialmente la cercanía en el trato, las explicaciones comprensibles y el acompañamiento durante los trámites. También valoran la dedicación del equipo y la tranquilidad que supone contar con profesionales especializados mientras avanza un procedimiento que puede requerir tiempo.

Para quienes han visto cómo las dificultades de un negocio familiar alteraban su estabilidad, encontrar una salida legal representa una oportunidad de reconstrucción. Contar con un equipo joven y especializado permite afrontar ese camino con orientación profesional y nuevas perspectivas de futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT. Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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