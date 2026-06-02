Verano eterno; el ritual de tres pasos que ayuda a prolongar una fragancia durante todo el día - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio de 2026.- Las fragancias cambian con la llegada del verano. Las notas cítricas, tropicales y frescas ganan protagonismo, evocando recuerdos de playas, atardeceres frente al mar y días que parecen no terminar nunca. Sin embargo, las altas temperaturas también plantean un desafío habitual para quienes disfrutan de la perfumería: conseguir que el aroma permanezca durante más tiempo sobre la piel. Ante esta situación, una tendencia procedente del mundo de la belleza se ha consolidado como una de las fórmulas más populares para potenciar la duración y la personalidad de cualquier fragancia. Se trata del layering, una técnica basada en la superposición de productos perfumados que permite crear una experiencia olfativa más intensa, equilibrada y duradera. En esta línea, divain propone un ritual inspirado en los aromas del verano que combina diferentes productos para construir una estela capaz de acompañar durante todo el día. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Layering: la tendencia que transforma la forma de usar perfume

El layering parte de una idea sencilla: aplicar varias capas de aromas compatibles para reforzar la presencia de una fragancia y prolongar su evolución sobre la piel. Lejos de consistir en una mezcla aleatoria, esta técnica busca crear una armonía entre productos que compartan determinadas notas olfativas.

El primer paso de este ritual comienza con una bruma corporal, un producto diseñado para perfumar la piel de forma ligera mientras aporta una sensación refrescante. Dentro de esta propuesta destaca Sun Kiss Body Mist, una composición que combina notas de naranja dulce y petit grain con un corazón de flor de tiaré y coco. El resultado es una fragancia que evoca ambientes estivales y que sirve como base para las siguientes capas aromáticas.

Aplicar una bruma corporal sobre la piel limpia permite que las notas perfumadas se integren mejor y prepara el terreno para intensificar el aroma mediante otros productos complementarios.

Cómo conseguir una estela más duradera durante el verano

Una vez aplicada la primera capa, el siguiente paso del ritual es el fijador de perfume, un producto especialmente diseñado para favorecer la permanencia de las notas aromáticas sobre la piel. Su utilización ayuda a conservar la intensidad del perfume durante más tiempo, reduciendo la necesidad de reaplicaciones frecuentes a lo largo del día.

La clave del layering reside precisamente en esa construcción progresiva del aroma. Cada producto contribuye a prolongar la experiencia sensorial y a enriquecer la evolución de la fragancia a lo largo de las horas.

El toque definitivo consiste en incorporar un perfume de equivalencia con una estructura olfativa compatible. Esta combinación permite reforzar determinadas notas y aportar mayor profundidad al conjunto aromático.

La combinación de bruma corporal, fijador de perfume y perfume de equivalencia refleja una tendencia que continúa ganando popularidad entre quienes buscan personalizar su aroma y mejorar su duración. A través de esta propuesta basada en el layering, divain presenta una forma diferente de disfrutar de las fragancias estivales, construyendo un perfume con múltiples dimensiones que evoca la sensación de un verano que nunca termina.

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