La versión 2024.R1 de TrendMiner ofrece funciones de análisis de eventos para mejorar la agilidad operativa

También aumenta la rentabilidad. Permite que todo el personal de operaciones aborde casos de uso complejos, como la gestión de la energía, la OEE y los informes de etiquetas basados en eventos con cálculos personalizados

Houston, 1 de abril de 2024.- TrendMiner, la plataforma de análisis industrial avanzado impulsada por IA, marca un avance significativo en las capacidades de análisis de eventos con el lanzamiento de su versión 2024.R1.



Su última actualización ayuda a los fabricantes de procesos a agilizar las operaciones ampliando el número de casos de uso abordables dentro de su entorno de software de fácil uso. Ayuda a los usuarios a generar información rápida sobre la relación entre los eventos de producción y presenta nuevas formas de extraer información agregada de los datos generados por los sensores. Con esta actualización, las empresas pueden crear una capa de datos mejorada para extraer información ad hoc y desarrollar soluciones que aporten valor a toda la fábrica, desde la sala de control hasta la sala de juntas. La nueva versión 2024.R1 también añade una visión general mejorada de la planta de producción mediante la incorporación de la Inteligencia Humana de Eschbach Shiftconnector ® como datos contextuales a los datos de series temporales disponibles. Esto proporciona a los usuarios una visión de 360 grados y un control total del proceso de producción.



"Con la versión 2024.R1, redoblamos nuestro compromiso de ofrecer a nuestros usuarios la herramienta de análisis más intuitiva y potente del mercado. La integración con Eschbach Shiftconnector®, que ya ha demostrado su eficacia en Bayer, aporta una nueva capa de información a nuestros análisis y permite a los usuarios incorporar sin problemas la información de turnos a sus análisis. Combinado con la incorporación de análisis de eventos, TrendMiner está mejorando tanto la precisión como la relevancia de los conocimientos generados", explica Rob Azevedo, Head of Product Marketing, Strategic Alliances



Cálculos personalizados

A medida que las empresas adquieren madurez analítica, también pueden abordar casos de uso más avanzados. Entre ellos se incluyen la gestión de la energía, la eficiencia general de los equipos (OEE), los informes basados en turnos y los sensores blandos no lineales. Para obtener una visión rápida de estas áreas de rendimiento operativo, TrendMiner ofrece ahora cálculos personalizados. Los usuarios pueden generar etiquetas de series temporales en una interfaz de alto código para fórmulas más complejas. Pueden utilizarse como cualquier otra etiqueta de TrendMiner: Para la visualización gráfica, la búsqueda, la supervisión o la creación de un cuadro de mando.



Mejor visualización de los eventos del proceso

Con el creciente éxito de la analítica industrial avanzada, las empresas están recopilando más datos para obtener una visión más profunda de las operaciones. El nuevo módulo Event Analytics de TrendMiner ayuda a los usuarios a obtener una visión general de grandes conjuntos de datos de alta dimensión. Proporciona a los expertos en operaciones nuevas formas de calcular, visualizar y refinar sus datos mediante histogramas y coordenadas paralelas. Estos resaltan las distribuciones y correlaciones de los datos que simplifican el análisis de las causas de origen, ofrecen más posibilidades para supervisar las condiciones del proceso u ofrecen la oportunidad de explorar simplemente los datos.



Integración perfecta con el Shiftconnector® de Eschbach

Su nueva integración con Eschbach Shiftconnector® proporciona a los expertos operativos una visión mejorada de la situación en la planta de producción con información normalmente aislada en registros de turnos para analizar el rendimiento operativo. Esta nueva conexión enlaza la información de turnos y la Inteligencia Humana de la plataforma Shiftconnector® como eventos contextuales con los datos de series temporales en la capa de datos mejorada de TrendMiner. Los expertos operativos pueden investigar los datos entrantes de Shiftconnector® con mayor profundidad y dimensión al proporcionar acceso a los datos de los equipos.



Más información: www.trendminer.com.



Más información sobre este lanzamiento en el próximo seminario web que tendrá lugar el miércoles 3 de abril de 2024 a las 16.00 CET (10.00 EDT). Registrarse aquí.



Sobre TrendMiner

TrendMiner, ofrece software de análisis industrial avanzado para optimizar el rendimiento de los procesos en los sectores químico, petroquímico, del petróleo y el gas, farmacéutico, alimentario y de bebidas, metalúrgico y minero, del agua y las aguas residuales, así como en otras industrias de fabricación de procesos. TrendMiner libera todo el potencial de la infraestructura de datos IIoT (Industrial Internet of Things), independientemente del proveedor, y aprovecha la inteligencia humana disponible para tomar decisiones basadas en datos. La solución incluye integraciones estándar con una amplia gama de fuentes de datos, como OSIsoft PI, Yokogawa Exaquantum, AspenTech IP.21, Honeywell PHD, GE Proficy Historian, Wonderware InSQL, Cumulocity, Aveva Data Hub, AWS S3, AWS IoT SiteWise, Amazon Timestream, Microsoft Azure Data Lake, Azure Data Explorer, Microsoft Fabric, y S/4 HANA y DMC de SAP.



TrendMiner capacita a todos los responsables de las operaciones de fabricación en múltiples ubicaciones con funciones potentes e intuitivas para generar y validar de forma iterativa y en tiempo real perspectivas de series temporales contextualizadas, tanto individualmente como en equipo. Las funciones de búsqueda, diagnóstico y predicción ayudan a acelerar el análisis de las causas raíz, definir procesos óptimos y configurar alertas tempranas para supervisar la producción 24 horas al día, 7 días a la semana. TrendMiner ayuda a los operarios a tomar decisiones basadas en datos para mejorar la calidad de la producción, cumplir los objetivos empresariales y aumentar la rentabilidad.







