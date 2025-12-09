Un viaje al corazón de Alaska; Mundomar Cruceros y Princess celebran el premio al Discovery Princess 2026 - Mundomar Cruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de diciembre.- Alaska se presenta como un destino donde la naturaleza, la historia y la emoción se viven más que se contemplan. Con este enfoque, Mundomar Cruceros, empresa especializada en cruceros premium, y Princess anuncian que el Discovery Princess ha sido distinguido en los Good Housekeeping 2026 Travel Awards por su combinación de innovación, confort y experiencias inmersivas. El galardón destaca su propuesta para descubrir los paisajes del norte y refuerza el papel de Princess en viajes diseñados para compartir en familia.

El premio, otorgado por la revista Good Housekeeping, reconoce destinos y experiencias que sobresalen por su calidad y su capacidad para generar momentos de disfrute entre viajeros de distintas edades. Los ganadores se seleccionan mediante un proceso que combina la evaluación de expertos y opiniones de consumidores. La distinción al Discovery Princess pone en valor la experiencia de Princess en Alaska, conectando a diversas generaciones con la esencia del destino.

Una travesía para vivir Alaska en familia

Discovery Princess ha sido destacado por su capacidad para ofrecer una experiencia completa que combina la majestuosidad de los paisajes de Alaska con un programa a bordo diseñado para todas las generaciones. La naviera entiende Alaska como un destino que se disfruta en familia, compartiendo momentos tan especiales como la observación de glaciares, el avistamiento de fauna salvaje o una cena con marisco fresco mientras se comentan las aventuras del día.

Entre las actividades más valoradas se encuentran los programas North to Alaska, que acercan la cultura y la naturaleza del destino a bordo del barco:

-Guardias forestales (Rangers) del Parque Nacional a bordo durante la visita a Glacier Bay, con narraciones en directo y programas Junior/Teen Ranger para los más jóvenes.

-Charlas y encuentros con expertos locales, aventureros, fotógrafos y campeones del Iditarod, que comparten historias y conocimientos sobre Alaska.

-Actividades para toda la familia, como “Puppies in the Piazza” ,una presentación de cachorros de husky, y cine bajo las estrellas con ambiente de hoguera.

La oferta gastronómica rinde homenaje a los sabores del norte, con productos locales y mariscos frescos como el salmón, el halibut o el cangrejo, además de propuestas exclusivas como el programa “Cook My Catch”, que permite disfrutar a bordo del pescado capturado por los propios pasajeros en excursiones seleccionadas.

La temporada Alaska 2026

En 2026, Princess celebrará su mayor temporada en Alaska, con ocho barcos, 180 salidas y 19 destinos entre mayo y septiembre. El Discovery Princess realizará el emblemático itinerario Voyage of the Glaciers entre Vancouver y Anchorage (Whittier), incluyendo el Parque Nacional de Glacier Bay.

Además, debutará el nuevo Star Princess que zarpará cada semana en cruceros de siete días por el Inside Passage desde Seattle. Los viajeros también podrán ampliar su experiencia con los Cruisetours, combinando una travesía de siete días con estancias en los Princess Wilderness Lodges, para explorar el interior de Alaska y el Parque Nacional Denali, hogar del monte más alto de Norteamérica.

Una oportunidad única, de la mano de Mundomar Cruceros, representante oficial de Princess en España, Portugal y México, para descubrir Alaska en un viaje único, diseñado para conectar generaciones, naturaleza y emoción.

Contacto

Emisor: Mundomar Cruceros

Contacto: Mundomar Cruceros

Número de contacto: 912901845