Los viajes ganan terreno a los regalos promocionales tradicionales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de enero

Los programas de incentivos empresariales están atravesando una transformación progresiva impulsada por la búsqueda de un mayor vínculo emocional con empleados, clientes y colaboradores. Frente a los regalos promocionales tradicionales y las tarjetas regalo, cada vez más organizaciones apuestan por experiencias de viaje como herramienta de motivación y fidelización, al considerar que generan un recuerdo más duradero y una asociación más positiva con la marca. En este contexto, bonoincentivo.com se ha consolidado como una de las plataformas especializadas en incentivos basados en viajes, ofreciendo a las empresas una alternativa flexible y eficaz para sus campañas. La tendencia responde a un cambio en las expectativas del receptor, que valora cada vez más las vivencias personales frente a los objetos materiales, especialmente en entornos B2B donde diferenciarse resulta clave.

El valor emocional de los viajes en los incentivos empresariales

La principal diferencia entre un regalo promocional convencional y un viaje radica en el valor percibido y en la capacidad de generar recuerdo. Mientras que un objeto o una tarjeta regalo cumplen una función inmediata, su impacto suele diluirse con el tiempo. Un viaje, en cambio, se asocia a ilusión, descanso y experiencias personales que permanecen en la memoria. “Un viaje se vive y se recuerda durante años, y esa experiencia queda directamente vinculada a la empresa que lo ofrece”, explica Javier Montes Blasco, director comercial de bonoincentivo.com.

Desde el punto de vista estratégico, este tipo de incentivos permite reforzar la fidelización y mejorar la satisfacción general del destinatario. Además, la percepción de valor es significativamente superior, incluso cuando el coste real para la empresa es similar al de otras fórmulas promocionales. Esta diferencia de percepción se traduce en un mayor retorno de la acción, tanto en campañas de incentivos comerciales como en programas de motivación interna.

Gestión sencilla y flexibilidad para empresas y beneficiarios

Uno de los principales frenos históricos a la hora de regalar viajes ha sido la complejidad de la gestión. Sin embargo, este obstáculo ha perdido peso gracias a modelos que externalizan todo el proceso. En el caso de bonoincentivo.com, la empresa se encarga de la gestión integral, desde las reservas hasta la atención al cliente, permitiendo que la organización únicamente entregue un código de regalo al beneficiario. A partir de ese momento, el usuario final gestiona su viaje de forma directa y autónoma.

La oferta disponible incluye vuelos, escapadas, cruceros y viajes tanto nacionales como internacionales, con libertad para elegir destino y fechas. Esta flexibilidad incrementa notablemente la satisfacción del receptor y reduce las incidencias habituales asociadas a otros incentivos. Según explica Montes Blasco, “muchas empresas descubren que regalar viajes no solo es más sencillo de lo que imaginaban, sino también más competitivo que otras opciones tradicionales”.

El modelo está ganando terreno en campañas de fidelización, premios por objetivos y acciones de motivación, especialmente en entornos profesionales donde la diferenciación marca la diferencia. En un mercado cada vez más saturado de estímulos, los viajes se posicionan como una solución eficaz para reforzar relaciones y generar un impacto duradero.

