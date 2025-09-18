Viena Capellanes presenta su carta de catering con 300 opciones dulces y saladas gourmet

(Información remitida por la empresa firmante)

Este catálogo es fruto del trabajo en diseño, creación y perfeccionamiento para ofrecer una propuesta variada, actual y vistosa que mezcla innovación con tradición

Madrid, 18 de septiembre de 2025.- ¿Puede una merienda en la oficina tener el mismo encanto que una celebración en familia? ¿Y un coffee break corporativo convertirse en un momento memorable? Con el lanzamiento de su nueva carta de catering, Viena Capellanes realiza una invitación a compartir, disfrutar y crear momentos inolvidables. Más de 300 referencias únicas, entre opciones dulces y saladas, pensadas para adaptarse a todos los públicos, todas las edades y todos los tipos de eventos.



Una carta donde la tradición artesana convive con la innovación gastronómica, y en la que cada bocado cuenta una historia. "Cada nueva carta es un proyecto que nace del corazón. Se piensa, se prueba, se crea hasta lograr ese equilibrio entre tradición e innovación que define a Viena. No es solo comida, es nuestra forma de acompañar a las personas en sus momentos importantes", afirma Antonio Lence, director general de Viena Capellanes.



La nueva carta destaca por su amplitud y versatilidad, con secciones que abarcan desde los clásicos coffee breaks hasta opciones saludables, finger food o propuestas gourmet para celebraciones especiales. Además, este catálogo incorpora importantes novedades tanto en su línea dulce como en la salada, ampliando la variedad y adaptándose a las tendencias de consumo actuales.



El rincón más dulce de la carta



• Coffee break: Se trata de una pausa ideal en reuniones y eventos de empresa, que combina momentos de descanso con oportunidades de networking. Viena Capellanes ofrece para estos momentos una selección de pequeños bocados dulces y salados, acompañados de bebidas calientes y frías. En esta sección también pueden encontrarse opciones más saludables con fruta cortada, vasitos de yogur natural con toppings y los frutos secos.



• Pastelería Artesana: Francisco Somoza, maestro pastelero de Viena Capellanes, transforma las ideas de los clientes en tartas únicas, cuidando cada detalle con maestría y creatividad. Por supuesto, también hay espacio para algunos postres imprescindibles como pueden ser, la tarta Sacher, la cheesecake, o la novedosa Red Velvet entre otras.



• Estuche de bombones artesanos: Surtido de bombones variados que incluye, entre otras referencias, algunos galardonados como el bombón Un gallego en la Luna.



• Dulces típicos: En la nueva carta destacan algunos dulces típicos madrileños como las bizcotelas en su versión mini, los bartolillos o las tejas de almendra.



Bocados salados para cualquier evento



• Ruedas: Selección cuidada de embutidos, quesos, salmón y otros productos gourmet que reflejan la excelencia de la gastronomía española y el auténtico sabor ibérico.



• Delicias frías, de uno o dos bocados: Esta sección se ha renovado casi por completo, con la mayoría de los rellenos completamente nuevos. La oferta incluye brochetas saladas, mini cups de sabores innovadores, sándwiches y bocados con distintos tipos de pan, y como novedad, se incorporan los "arrolladitos", con nuevos sabores pensados para sorprender y deleitar a todos los paladares.



• Delicias calientes: Una selección de bocados calientes que combina creatividad y tradición. Incluye opciones como baos, mini hamburguesas, pitas, delicias de pollo, croquetas, tortillas y empanadas, ofreciendo tanto propuestas originales y sofisticadas como clásicos de la cocina mediterránea y española.



• Picoteos y boxes: Esta sección incluye una selección de packs diseñados por la cadena, combinando distintos productos para todo tipo de eventos, desde deportivos hasta cumpleaños. Los packs se adaptan al número de comensales y a la cantidad de piezas deseadas -de 30 a 200 piezas por pack, por lo que se convierten en la opción perfecta para compartir y disfrutar de una amplia gama de referencias.



• Zona Kids: Espacio pensado para los más pequeños, con opciones sencillas y divertidas que siempre conquistan su paladar.



Sabores verdes y opciones sin gluten pero llenas de sabor



• Verde, la propuesta vegetariana: La oferta de productos vegetarianos se ha ampliado para satisfacer la creciente demanda de quienes siguen este tipo de dietas. Ahora, este segmento cuenta con una mayor variedad de opciones cuidadosamente elaboradas, adaptadas a sus hábitos de consumo sin sacrificar sabor ni calidad.



• Productos sin gluten: A partir de ahora, quienes necesitan opciones sin gluten pueden disfrutar de una selección de productos dulces y salados. La nueva incorporación de bandejas sin gluten y sin lactosa amplía esta carta, ofreciendo alternativas seguras y deliciosas para todos los comensales.



El servicio de catering

Cada vez más, los clientes valoran no solo la calidad de los productos, sino también cómo se sirven y presentan. La forma de ofrecer el catering puede marcar el estilo y la energía del evento. Por ello, Viena Capellanes propone distintos tipos de servicio, garantizando que la puesta en escena esté perfectamente adaptada a las necesidades de cada cliente, combinando excelencia gastronómica y presentación impecable.



• Catering sin camareros: Pensado para eventos estilo buffet o autoservicio, este servicio permite que Viena Capellanes se encargue del montaje y la organización del espacio, o simplemente entregue los productos al cliente. Además, ofrece una opción premium, con una presentación más cuidada y elegante, utilizando menaje exclusivo para realzar la experiencia gastronómica.



• Catering con camareros: Este servicio aporta un toque elegante y distinguido al evento. La coordinación del personal y el orden en la presentación de los platos generan dinamismo durante la celebración, además de garantizar que los tiempos del cóctel se respeten de manera eficiente.



Ventajas para clientes fieles

Los pedidos pueden realizarse a través de todos los canales comerciales disponibles (web, app, correo electrónico, teléfono o tienda). Además, Viena Capellanes recompensa a sus clientes más recurrentes con descuentos en sus pedidos habituales, para las empresas registradas en www.vienacapellanes.com y también en los pedidos de Delivery con su app MyViena.





