Vilches Abogados inaugura nueva sede en la Milla de Oro de Madrid para duplicar su capacidad

Nueva sede del bufete Vilches Abogados en Príncipe de Vergara, 8 - VILCHES ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

El bufete inaugura una nueva sede en Príncipe de Vergara, 8, ante el crecimiento de la marca y moderniza sus instalaciones para dar respuesta a un mayor número de clientes

El CEO de Vilches Abogados, Manuel Hernández: “Esta inauguración es la celebración de todo lo que hemos construido juntos y el punto de partida de todo lo que todavía nos queda por hacer”

Madrid, 9 de octubre de 2026.

Madrid, 9 de octubre de 2026.– El bufete Vilches Abogados inaugura su nueva sede en Príncipe de Vergara 8, en plena Milla de Oro de Madrid, con una oficina de más de 350 metros cuadrados, en un movimiento que supone mucho más que un cambio de ubicación de su sede central: la firma amplía sus instalaciones, capacidad de atención y equipo para afrontar una nueva etapa de crecimiento tras más de 25 años de servicios profesional en la abogacía madrileña.

La inauguración de la nueva sede en Príncipe de Vergara, 8, supone así un nuevo capítulo en la trayectoria de Vilches Abogados, pero mantiene intacta la idea con la que la firma ha trabajado durante sus más de dos décadas de historia: acompañar a las personas cuando necesitan encontrar una solución jurídica.

“Esta inauguración no es solo la apertura de un nuevo espacio; es la celebración de todo lo que hemos construido juntos y el punto de partida de todo lo que todavía nos queda por hace.r Queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en Vilches Abogados y que ya forman parte de nuestra familia, ha expresado el CEO del bufete, Manuel Hernández.

Durante los últimos cinco años, Vilches Abogados ha duplicado su facturación, hasta superar los 3 millones de euros, mientras que el número de clientes ha aumentado un 37%. La oficina del centro de Madrid -anteriormente situada en la calle Juan Bravo- ha sido precisamente una de las que mayor crecimiento ha experimentado.

“Nos hemos visto obligados a buscar un nuevo hogar para responder a una demanda cada vez mayor. Esta nueva sede nos permite crecer, generar empleo y, sobre todo, ampliar nuestra capacidad para dar solución a los problemas jurídicos de los ciudadanos”, señala Hernández.

Vilches Abogados cuenta actualmente con presencia en ocho localidades de la Comunidad de Madrid, un equipo de 38 profesionales y ha atendido a más de 25.000 clientes a lo largo de su trayectoria.

Una sede para acercar la justicia a las personas

La nueva oficina ha sido diseñada con una premisa: que acudir a un despacho de abogados resulte más cercano y menos frío, para que el cliente se sienta querido y valorado desde el primer minuto, sintiendo que su problema puede ser solucionado y que está en buenas manos.

“Detrás de cada persona que cruza la puerta de Vilches Abogados hay una historia única. Las leyes son las mismas, pero cada caso es diferente. Queremos que nuestros clientes se sientan escuchados, seguros y acompañados durante todo el proceso. No se trata únicamente de ganar casos, sino también de cuidar el camino hasta llegar a una solución”, explica el responsable de Innovación de Vilches Abogados, Carlos Hernández.

La firma cuenta con especialistas en distintas áreas del Derecho, entre ellas Familia, Herencias, Derecho Penal, Derecho Civil, Inmobiliario y Mercantil, atendiendo tanto procedimientos judiciales como consultas y vías de resolución extrajudicial.

La tecnología como motor de expansión

El crecimiento de Vilches Abogados también se apoya en la transformación tecnológica. La firma ha implantado una nueva plataforma tecnológica propia desarrollada por Salesforce, que permite centralizar información, analizar los casos y mejorar el seguimiento de los procedimientos en las distintas oficinas.

“La tecnología nos permite hacer un seguimiento más eficiente de cada caso, analizando al detalle el problema y enfocando su solución. La aplicación desarrollada nos permite controlar cada expediente de manera 360º, abordando cuestiones tanto jurídicas, judiciales y de pura atención al cliente; se trata de una herramienta informática aplicada a un bufete de abogados de alta innovación en nuestro sector, que ha implicado no solo una fuerte inversión económica sino en tiempo de desarrollo”, explica Carlos Hernández.

La plataforma será además una pieza fundamental en el plan de expansión de la firma, ya que permitirá mantener los mismos procesos y estándares de trabajo a medida que Vilches Abogados incorpore nuevas oficinas fuera de la Comunidad de Madrid.

La información obtenida a través de la plataforma permite también analizar cómo están evolucionando las necesidades jurídicas de la sociedad. Gracias a su capilaridad territorial en la Comunidad de Madrid, Vilches Abogados tiene una amplia visión y experiencia de los problemas jurídicos de la población. Según los datos internos del despacho, 32% de los clientes acuden por asuntos relacionados con Derecho de Familia, 27 % por Herencias, 18 % por Derecho Civil, 15 % por Derecho Penal, etc.

Una nueva oficina para atraer y formar talento

La ampliación de la sede central permitirá también a Vilches Abogados crear nuevos puestos de trabajo y formar a una nueva generación de profesionales del Derecho.

Las nuevas instalaciones cuentan con capacidad para albergar hasta 35 letrados, además de dos salas de juntas concebidas para abordar de manera conjunta aquellos asuntos que requieren la participación de profesionales de distintas especialidades.

“Queremos construir una cantera de profesionales que pueda crecer al mismo ritmo que el bufete y aspiramos a dar una oportunidad a jóvenes que terminan sus estudios y buscan comenzar su carrera profesional en el sector de la justicia”, señala Manuel Hernández.

Sobre Vilches Abogados

Con más de 25 años de experiencia, Vilches Abogados es un bufete especializado en derecho civil, sucesorio, de familia, penal y mercantil. El despacho destaca por su sólida trayectoria en casos complejos de herencias y divorcios vinculados al ámbito empresarial, ofreciendo siempre soluciones personalizadas y eficaces para proteger tanto los intereses personales como profesionales de sus clientes.



Cuenta con un equipo de más de 30 profesionales comprometidos con la excelencia jurídica, el trato humano y la cercanía. Con nueve sedes en la Comunidad de Madrid, Vilches Abogados opera en todo el territorio nacional, interviniendo en casos de relevancia como el de los afectados por la DANA en Valencia.

Su labor ha sido reconocida por Best Lawyers, que ha distinguido al despacho como una de las mejores firmas jurídicas de España en derecho civil durante cuatro años consecutivos: 2023, 2024, 2025 y 2026