WolfCRM celebra su 10º aniversario consolidado como el CRM de referencia en sector alimentación

Manuel García, CEO de WolfCRM - WOLFCRM

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 28 de abril de 2026.

WolfCRM, compañía líder en soluciones CRM para redes comerciales desde 2015, celebra su décimo aniversario consolidada como una de las plataformas de referencia en España y como el CRM más implantado en el sector bodeguero, donde la gran mayoría de bodegas ya gestionan su actividad comercial a través de su tecnología.

En un momento en el que la digitalización de la fuerza de ventas se ha convertido en una prioridad para las empresas, WolfCRM -fundada en Valladolid en 2015- ha experimentado un crecimiento sostenido hasta alcanzar los más de 50 profesionales en su equipo, una facturación anual superior a los 3 millones de euros y más de 500 clientes activos en todo el territorio nacional.

Liderazgo en un sector clave: el vino

Del viñedo al dato: la digitalización del sector bodegas. Uno de los principales hitos de la empresa ha sido su consolidación en el sector vitivinícola, donde se ha convertido en el CRM más implantado en España.

Firmas como Barón de Ley, LAN Rioja, Protos, Vega Sicilia, Marqués de Murrieta, Vintae, Martín Codax o Gramona forman parte de su cartera de clientes, en un contexto en el que el sector, tradicionalmente ligado a procesos más manuales, está incorporando herramientas digitales para mejorar la relación con distribuidores, optimizar ventas y ganar competitividad.

Este liderazgo responde a una fuerte especialización sectorial, con funcionalidades adaptadas a la operativa de las bodegas, desde la gestión de distribuidores y canales de venta hasta módulos específicos para actividad enoturística.

En palabras de Manuel García, CEO y socio fundador de WolfCRM, "cumplir diez años es, sobre todo, una confirmación de que existe una necesidad real en el mercado: ayudar a las empresas a vender mejor. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, pero ahora con una visión más ambiciosa, incorporando inteligencia artificial y llevando nuestra solución a nuevos sectores y mercados".

Expansión a otros sectores y crecimiento del negocio

Más allá del sector bodeguero, WolfCRM ha consolidado su presencia en otros ámbitos como el energético, trabajando con asesorías y comercializadoras de energía que buscan profesionalizar su gestión comercial y mejorar la eficiencia de sus equipos de ventas. De esta forma, empresas como Novaluz, Alumbra, Logos o Enega ya utilizan su plataforma para mejorar el seguimiento de oportunidades, aumentar la productividad y ganar visibilidad en sus procesos de venta.

Una década de crecimiento desde Valladolid

En estos diez años, la compañía ha evolucionado desde sus orígenes como desarrollo tecnológico a medida hasta convertirse en una solución especializada en la digitalización de redes comerciales.

Actualmente, WolfCRM es el CRM de desarrollo español con mayor implantación, con presencia en todo el territorio nacional y miles de usuarios en activo.

Próxima etapa: Inteligencia Artificial aplicada a ventas

En esta nueva fase, la compañía tecnológica ya ha comenzado a integrar capacidades de IA en su plataforma, orientadas a automatizar procesos, analizar datos y anticipar oportunidades comerciales.

Una evolución que apunta a un cambio en el rol de los equipos de ventas, cada vez más apoyados en tecnología para la toma de decisiones y que sitúa a la compañía en la vanguardia de la digitalización comercial.

De Valladolid al mundo: expansión internacional

Coincidiendo con su décimo aniversario, WolfCRM inicia una nueva fase de crecimiento centrada en la expansión internacional, con foco en Europa y Latinoamérica. La firma busca así replicar su modelo de éxito en sectores donde ya es líder en España, apoyándose en un modelo de distribución basado en partners locales.

Sobre WolfCRM

WolfCRM es la solución CRM líder en España para redes comerciales. Fundada en Valladolid y con presencia en todo el territorio nacional, la compañía lleva más de una década ayudando a las empresas a transformar su manera de vender, organizar y relacionarse con sus clientes.