Womenalia y AEDT se alían para impulsar el talento femenino en España - Womenalia

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo, que arranca en Tarragona, marca el inicio de una iniciativa nacional de Womenalia para unir a las asociaciones territoriales de empresarias y directivas en una gran red profesional, multiplicando su visibilidad, sus conexiones y sus oportunidades de negocio.

Madrid, 19 de noviembre.- Womenalia, la plataforma profesional que conecta a más de 80.000 mujeres directivas, empresarias, emprendedoras y profesionales, y AEDT (Associació d'Empresàries i Directives de Tarragona) impulsan un acuerdo de colaboración pionero que busca transformar la manera en que las asociaciones empresariales femeninas se conectan, colaboran y generan oportunidades más allá de sus respectivos territorios.

Esta alianza representa el primer paso de un proyecto de mayor alcance: crear una gran red nacional de asociaciones de empresarias y directivas conectadas a través de Womenalia, que permita sumar capacidades, compartir conocimiento, ampliar contactos y dar visibilidad al talento femenino en toda España, con vocación de expansión internacional.

Una red de redes que suma, conecta y multiplica oportunidades

España cuenta con un valioso tejido de asociaciones de mujeres empresarias y directivas que desarrollan una labor fundamental en sus respectivos territorios. Sin embargo, muchas de sus iniciativas, contactos y oportunidades permanecen limitados al ámbito provincial.

La iniciativa de Womenalia nace con el propósito de superar esas fronteras y aprovechar la fuerza de cada asociación para construir una comunidad empresarial mucho más amplia, conectada y colaborativa.

El modelo parte de un principio fundamental: cada asociación mantiene su identidad, su autonomía y su actividad local, mientras Womenalia amplifica su alcance y capacidad de generar oportunidades.

A través de esta colaboración, las asociaciones dispondrán de un espacio propio dentro de Womenalia, desde el que podrán compartir actividades, difundir iniciativas, dar visibilidad a sus asociadas y conectar con profesionales y organizaciones de otros territorios.

Sus socias podrán acceder, según la modalidad de membresía elegida, a oportunidades de networking, formación, encuentros profesionales, contenidos especializados y programas de desarrollo profesional.

Tarragona, punto de partida de una iniciativa nacional

La colaboración con AEDT permitirá conectar el talento empresarial de Tarragona con la comunidad nacional de Womenalia, dando mayor proyección a sus empresarias, directivas, proyectos e iniciativas.

El acuerdo contempla la difusión de actividades, la participación cruzada en eventos, la posibilidad de organizar encuentros conjuntos, la colaboración en talleres y contenidos especializados y la exploración de oportunidades de patrocinio y proyectos empresariales compartidos.

Además, las socias acreditadas de AEDT contarán con condiciones preferentes para incorporarse a determinados programas de Womenalia.

La iniciativa contará con el acompañamiento de Carmen Alcolea, embajadora de Womenalia en la zona y Anna Ibars, presidenta AEDT, que actuarán como enlace de proximidad para facilitar conexiones y ayudar a activar oportunidades de colaboración.

El objetivo: conectar a miles de empresarias y directivas de todas las provincias

Womenalia quiere extender progresivamente este modelo de colaboración a asociaciones de empresarias y directivas de distintas provincias españolas.

El propósito es construir un ecosistema en el que el talento de cada territorio pueda acceder a nuevas conexiones, mercados, conocimientos y oportunidades, favoreciendo también la colaboración entre asociaciones que comparten objetivos y desafíos.

La iniciativa aspira, además, a convertirse en un puente entre las empresarias y directivas españolas y las comunidades profesionales de habla hispana de otros países, especialmente Latinoamérica.

Queremos que el talento femenino deje de tener fronteras provinciales

Para Elena Gómez del Pozuelo, fundadora de Womenalia, esta iniciativa supone un paso estratégico en la evolución de la plataforma:

En España tenemos asociaciones de empresarias y directivas extraordinarias, con muchísimo talento, conocimiento y capacidad para generar oportunidades. Pero muchas veces ese potencial se queda dentro de su propio territorio. Queremos conectar toda esa fuerza y conseguir que una empresaria de Tarragona pueda encontrar oportunidades en Madrid, Valencia, Sevilla o cualquier otra provincia, y viceversa.

No queremos sustituir a ninguna asociación ni competir con ellas. Todo lo contrario. Queremos ayudarlas a crecer, darles más visibilidad y multiplicar el valor que ofrecen a sus socias. Cada asociación aporta sus raíces, su conocimiento y su comunidad. Womenalia aporta la plataforma para que todo ese talento se conecte. Porque cuando sumamos redes, multiplicamos oportunidades, añade Gómez del Pozuelo.

Una nueva forma de impulsar el liderazgo femenino

La alianza entre Womenalia y AEDT quiere demostrar que la colaboración entre organizaciones puede convertirse en una herramienta real de crecimiento profesional y empresarial.

Frente a un modelo de comunidades aisladas por territorios, Womenalia propone un ecosistema conectado en el que compartir contactos, conocimiento, experiencias y oportunidades genere valor para todas las participantes.

La ambición es clara: convertir la fortaleza local de las asociaciones en una gran red nacional de talento femenino con proyección internacional.

Sobre Womenalia

Womenalia es un ecosistema profesional de referencia para mujeres en España, con una comunidad de más de 80.000 directivas, empresarias, emprendedoras y profesionales.

Su misión es impulsar el desarrollo profesional y empresarial de las mujeres mediante la creación de conexiones, oportunidades de negocio, visibilidad, formación, mentoring y colaboración.

A través de su plataforma, programas y encuentros, Womenalia trabaja para que cada mujer pueda desarrollar su potencial y acceder a una red que la acompañe en las diferentes etapas de su trayectoria profesional.

www.womenalia.com

Sobre AEDT

AEDT es una asociación de empresarias y directivas de Tarragona que impulsa el talento, el liderazgo, las relaciones empresariales y las oportunidades de colaboración entre mujeres profesionales y empresarias de su territorio.

Contacto

Emisor: Womenalia

Contacto: Womenalia

Número de contacto: 679035500