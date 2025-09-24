ZAPTEST.AI ya está disponible en Microsoft Azure Marketplace

(Información remitida por la empresa firmante)

Los clientes de Microsoft Azure de todo el mundo ahora tienen acceso a ZAPTEST.AI para aprovechar la escalabilidad, la fiabilidad y la agilidad de Azure con el fin de impulsar el desarrollo de aplicaciones y dar forma a las estrategias empresariales

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- ZAPTEST, líder en automatización de software empresarial, ha anunciado hoy la disponibilidad de ZAPTEST.AI en Microsoft Azure Marketplace, una tienda en línea que ofrece aplicaciones y servicios de primera clase para su uso en Azure. Los clientes de ZAPTEST ahora pueden aprovechar la productiva y fiable plataforma en la nube Azure, con una implementación y gestión optimizadas.



La solución de automatización de pruebas de software y RPA multiplataforma con tecnología de inteligencia artificial de ZAPTEST acelera la transformación digital y mejora la eficiencia empresarial. Gracias a su perfecta integración con Microsoft Azure, ZAPTEST.AI permite a los clientes implementar, escalar y gestionar la automatización en cualquier aplicación, plataforma o dispositivo, al tiempo que reduce los costes de automatización y mejora la velocidad de comercialización.



Liberando la automatización impulsada por IA a gran escala

ZAPTEST.AI ayuda a las empresas a automatizar los procesos de DevOps y BizOps en toda la organización con un marco autónomo, independiente de tareas y sin código.



La solución utiliza IA para ejecutar pruebas de software y RPA a gran escala en aplicaciones, plataformas y entornos con el fin de simplificar los procesos. Los clientes de ZAPTEST disfrutan de una transformación digital más rápida y ciclos de desarrollo acelerados, al tiempo que reducen los cuellos de botella en las pruebas y los plazos de entrega.



Garantiza una seguridad de nivel empresarial mientras los equipos implementan la automatización en entornos aislados y conformes con las normativas, al tiempo que se mantiene una gobernanza y una protección de datos estrictas.



"Al incorporar ZAPTEST.AI al Microsoft Azure Marketplace, estamos permitiendo a las empresas automatizar procesos integrales en todo su ecosistema digital", afirmó Alex ZAP Chernyak, director ejecutivo de ZAPTEST. "Nuestra perfecta integración con Azure permite a los clientes escalar más rápido, innovar de forma más inteligente y aprovechar el poder de la automatización impulsada por la inteligencia artificial para obtener resultados empresariales reales".



"Microsoft Azure Marketplace da la bienvenida a ZAPTEST.AI, que se une a un panorama de mercado en la nube que ofrece flexibilidad y valor económico, al tiempo que genera decenas de miles de millones de dólares al año en ingresos", afirmó Jake Zborowski, director general de Microsoft Azure Platform en Microsoft Corp. "Gracias a Azure Marketplace y a socios como ZAPTEST, los clientes pueden hacer más con menos, aumentando la eficiencia, comprando con confianza y gastando de forma más inteligente".



Más información sobre ZAPTEST.AI en su página de Azure Marketplace.



Sobre ZAPTEST

ZAPTEST es un proveedor líder de soluciones de automatización de pruebas impulsadas por IA y automatización robótica de procesos diseñadas para su implementación a escala empresarial. Con su exclusiva tecnología 1CLICK, PLAN Studio y AI Copilot, ZAPTEST permite la automatización multiplataforma para pruebas de software y flujos de trabajo de procesos empresariales, sin necesidad de escribir una sola línea de código.



Empresas de todos los sectores aprovechan ZAPTEST para acelerar el tiempo de comercialización, optimizar los recursos y multiplicar por diez el retorno de la inversión en sus estrategias de automatización.



Más información en www.zaptest.ai o se puede explorar la lista en Azure Marketplace.







