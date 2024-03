Zucchetti impulsa el pensamiento creativo en un maratón de innovación que unirá a 60 mentes despiertas

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 1 de marzo

El fabricante de software participará como empresa retadora en la II Edición del Hackathon Innova&acción de Sostenibilidad

Un evento pionero en Innovación Abierta que se celebrará en Bilbao para resolver retos reales de siete organizaciones referentes. Zucchetti Spain, líder en desarrollo de software empresarial, participará como empresa retadora junto a Bilbao Port, FAES FARMA, ITURRI, Naturgy, Repsol y Last Tour.



El próximo 8 y 9 de marzo, 60 mentes creativas participarán en la II Edición del Hackathon Innova&acción de Sostenibilidad en Bilbao, un evento pionero en Innovación Abierta que resolverá retos reales de sostenibilidad presentados por siete organizaciones referentes a nivel nacional e internacional.



El Hackathon, organizado por Innova&acción, reunirá en el icónico espacio de BAT B Accelerator Tower de Bilbao, a 60 profesionales distribuidos en 12 equipos multidisciplinares, que serán desafiados por siete importantes organizaciones: Zucchetti Spain, Bilbao Port, Faes Farma, Iturri, Naturgy, Repsol y Last Tour.



Las empresas retadoras comparten una fuerte apuesta y confianza en el potencial de la innovación y la sostenibilidad como motores de cambio.



En tan sólo 20 horas, los equipos participantes idearán soluciones creativas, innovadoras, disruptivas y viables para los retos planteados, en un proceso guiado por un grupo de expertos en metodologías y herramientas de innovación. Un jurado de expertos elegirá la propuesta ganadora de esta segunda edición, premiada con 3.000 euros.



Innova&acción, la marca de la Fundación Politécnica de la Comunidad Valenciana para impulsar, promover y fomentar la innovación, creó en 2017 el Hackathon con el doble objetivo de ayudar a las organizaciones a mejorar su capacidad innovadora, y a profesionales curiosos a desarrollar nuevas ideas incentivando el pensamiento creativo.



7 empresas referentes y 60 profesionales inquietos uniendo fuerzas por un objetivo común: construir un futuro más justo, próspero y sostenible

Este Hackathon es mucho más que un concurso de ideas; es una plataforma para la acción colectiva y la innovación transformadora. Un espacio de co-creación y aprendizaje mutuo donde perfiles multidisciplinares colaboran y se unen por una misma causa: el futuro del planeta.



Se trata de una experiencia enriquecedora para participantes y empresas retadoras, una oportunidad para aprender y crecer a partir de la experiencia, e incorporar nuevas ideas y conexiones que poder aplicar al trabajo diario.



Zucchetti Spain, una estrategia basada en la innovación

Zucchetti Spain lidera el mercado del software con una estrategia basada en la innovación, la vigilancia tecnológica y la incorporación de tecnologías de vanguardia. Una apuesta sostenida en sus más de 35 años desarrollando soluciones TI para acelerar la digitalización de las empresas.



Prueba de ello son los cinco importantes premios con los que ha sido reconocido en los últimos años: "Mejor Software de Gestión Empresarial 2023" (Premios Byte TI), "Innovación 2022" (Premios Excelencia Empresarial, Dirigentes), "Innovación en Desarrollo de Software 2021" (Asociación Europea de Economía y Competitividad), "Empresa del Año 2019" (Premios Tecnología Siglo XXI) y "Mejor Software de RR.HH. 2019" (Premios Excelencia Empresarial, El Economista).



"Desde nuestros inicios hemos puesto el foco en la innovación como eje de nuestra estrategia. Porque sabemos que, sin innovación y sin un desarrollo sostenible, no hay futuro",



Justino Martínez, CEO de Zucchetti Spain



Emisor: Zucchetti

Contacto

Nombre contacto: Joseba Fínez

Descripción contacto: Director de Marketing de Zucchetti Spain

Teléfono de contacto: 94 427 13 62